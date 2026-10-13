Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes. Efectivos del Comando Radioeléctrico aprehendieron a un hombre y una mujer a pocas cuadras. Llevaban un equipo para pintar y otras herramientas que habían sido sustraídas del local

Los detenidos llevaban mezcladora, equipo y pistola de pintar, además de una manguera de presión.

Un hombre y una mujer de 42 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes, luego de ser señalados como presuntos autores de un robo en la pinturería Mercurio , ubicada en inmediaciones de avenida Aristóbulo del Valle y Pedro Zenteno, en la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento comenzó alrededor de las 4, cuando un llamado a la central de emergencias 911 alertó sobre un robo que estarían cometiendo dos personas en el comercio. A partir de la comunicación, los operadores comisionaron al lugar a efectivos policiales que patrullaban la zona.

Al llegar, los uniformados constataron daños recientes en el local, compatibles con las características del hecho denunciado, por lo que iniciaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

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Los encontraron a pocas cuadras del comercio

Los efectivos del Comando Radioeléctrico trabajaron en coordinación con los operadores del 911 y recorrieron el sector para localizar a los sospechosos.

Detuvieron a un hombre y una mujer de 42 años por robo en una pinturería. gentileza

En la intersección de Pedro Zenteno y avenida Facundo Zuviría, los policías encontraron a un hombre y una mujer cuyas características físicas y vestimenta coincidían con la descripción aportada a partir de las imágenes de las cámaras de videovigilancia.

Entre sus pertenencias llevaban una mezcladora de pintura, un equipo para pintar marca Adiabatic EC 3000, una pistola para pintar y una manguera de presión negra.

Al ser consultados sobre la procedencia de esos elementos, ambos respondieron con evasivas. Ante esa situación, los uniformados procedieron a su aprehensión.

Los sospechosos fueron identificados por sus iniciales como L. G. M. y N. G. D., ambos de 42 años. Por razones de jurisdicción, fueron trasladados a la Comisaría 3ª, correspondiente a la Estación Policial Centro (EPC), donde quedaron alojados.

En tanto, otros efectivos permanecieron en la pinturería para preservar el lugar y permitir las actuaciones correspondientes.

Qué ordenó la Fiscalía tras las aprehensiones

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso que ambos aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran examinados por personal de Medicina Legal y quedaran alojados en una dependencia policial de Orden Público, luego de completar su identificación.

Además, ordenó identificar posibles testigos entre los vecinos de la zona, verificar la existencia de otras cámaras de videovigilancia públicas y privadas y realizar los peritajes criminalísticos en el comercio dañado.

Las tareas periciales quedaron a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La calificación legal provisoria del hecho fue robo en grado de tentativa, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del episodio.