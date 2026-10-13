Uno Santa Fe | Policiales | pareja

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes. Efectivos del Comando Radioeléctrico aprehendieron a un hombre y una mujer a pocas cuadras. Llevaban un equipo para pintar y otras herramientas que habían sido sustraídas del local

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de octubre 2026 · 11:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Los detenidos llevaban mezcladora

gentileza

Los detenidos llevaban mezcladora, equipo y pistola de pintar, además de una manguera de presión.

Un hombre y una mujer de 42 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes, luego de ser señalados como presuntos autores de un robo en la pinturería Mercurio, ubicada en inmediaciones de avenida Aristóbulo del Valle y Pedro Zenteno, en la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento comenzó alrededor de las 4, cuando un llamado a la central de emergencias 911 alertó sobre un robo que estarían cometiendo dos personas en el comercio. A partir de la comunicación, los operadores comisionaron al lugar a efectivos policiales que patrullaban la zona.

Al llegar, los uniformados constataron daños recientes en el local, compatibles con las características del hecho denunciado, por lo que iniciaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

• LEER MÁS: Cayó preso un ladrón que robó dos veces en la escuela y el jardín Ceferino Namuncurá de Santa Fe

Los encontraron a pocas cuadras del comercio

Los efectivos del Comando Radioeléctrico trabajaron en coordinación con los operadores del 911 y recorrieron el sector para localizar a los sospechosos.

Detuvieron a un hombre y una mujer de 42 años por robo en una pinturería.

Detuvieron a un hombre y una mujer de 42 años por robo en una pinturería.

En la intersección de Pedro Zenteno y avenida Facundo Zuviría, los policías encontraron a un hombre y una mujer cuyas características físicas y vestimenta coincidían con la descripción aportada a partir de las imágenes de las cámaras de videovigilancia.

Entre sus pertenencias llevaban una mezcladora de pintura, un equipo para pintar marca Adiabatic EC 3000, una pistola para pintar y una manguera de presión negra.

Al ser consultados sobre la procedencia de esos elementos, ambos respondieron con evasivas. Ante esa situación, los uniformados procedieron a su aprehensión.

Los sospechosos fueron identificados por sus iniciales como L. G. M. y N. G. D., ambos de 42 años. Por razones de jurisdicción, fueron trasladados a la Comisaría 3ª, correspondiente a la Estación Policial Centro (EPC), donde quedaron alojados.

En tanto, otros efectivos permanecieron en la pinturería para preservar el lugar y permitir las actuaciones correspondientes.

Qué ordenó la Fiscalía tras las aprehensiones

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso que ambos aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran examinados por personal de Medicina Legal y quedaran alojados en una dependencia policial de Orden Público, luego de completar su identificación.

Además, ordenó identificar posibles testigos entre los vecinos de la zona, verificar la existencia de otras cámaras de videovigilancia públicas y privadas y realizar los peritajes criminalísticos en el comercio dañado.

Las tareas periciales quedaron a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La calificación legal provisoria del hecho fue robo en grado de tentativa, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del episodio.

pareja robo pinturería
Noticias relacionadas
Balacera en barrio Adelina Centro: investigan un intento de homicidio vinculado al narcomenudeo en Santo Tomé.

Ataque mafioso en Santo Tomé: dispararon 25 veces, hirieron a un hombre y hallaron un búnker de cocaína

Los elementos recuperado tras el robo

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Hallaron muerto a un hombre de unos 35 años cerca del Hospital de Niños Alassia de Santa Fe y ahora investigan la causa de su deceso

Hallaron muerto a un hombre de unos 35 años cerca del Hospital de Niños de Santa Fe y ahora investigan la causa de su deceso

Un hombre de 26 años sufrió quemaduras al incendiarse una casa precaria en barrio Nueva Pompeya, Santa Fe

Un hombre sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo tras un incendio en barrio Nueva Pompeya

Lo último

Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

Último Momento
Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Thaller se afianza en Colón: números que respaldan su crecimiento en un momento clave

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Unión se alejó de los playoffs y afrontará cuatro finales para seguir con vida

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

La Justicia de Brasil falló a favor de Vasco da Gama y la semifinal con Boca se jugará en el Maracaná

La Justicia de Brasil falló a favor de Vasco da Gama y la semifinal con Boca se jugará en el Maracaná

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Ovación
Dos años y medio después, Colón alcanza una misma marca y con Delfino en el banco

Dos años y medio después, Colón alcanza una misma marca y con Delfino en el banco

Cómo quedó Colón en la Zona A con el punto que logró en Santiago del Estero

Cómo quedó Colón en la Zona A con el punto que logró en Santiago del Estero

El dato que ilusiona a Colón de cara a la definición de la competencia

El dato que ilusiona a Colón de cara a la definición de la competencia

Escándalo: Lamolina cambió un penal tras una insólita escena con un celular

Escándalo: Lamolina cambió un penal tras una insólita escena con un celular

Nicolás Lamolina: Hice un gran esfuerzo para que no me muestren el celular

Nicolás Lamolina: "Hice un gran esfuerzo para que no me muestren el celular"

Policiales
Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Escenario
Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Darío Giordano negó haber maltratado a sus hijos Valentín y Franco Yankelevich

Darío Giordano negó haber maltratado a sus hijos Valentín y Franco Yankelevich

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"