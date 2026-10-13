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Cayó preso un ladrón que robó dos veces en la escuela y el jardín Ceferino Namuncurá de Santa Fe

El joven, de 21 años, fue aprehendido durante la noche del lunes dentro del establecimiento educativo. Un oficial de policía advirtió su presencia y pidió apoyo. Al revisar las cámaras de videovigilancia, las autoridades comprobaron que también había ingresado a robar el domingo

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de octubre 2026 · 11:26hs
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El detenido por el intento de robo en la escuela Ceferino Namuncurá 

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El detenido por el intento de robo en la escuela Ceferino Namuncurá 

Un joven de 21 años fue aprehendido durante la noche del lunes dentro de la escuela Ceferino Namuncurá y el Jardín de Infantes N.º 1215, ubicados en la esquina de Neuquén y 12 de Octubre, en el barrio Yapeyú, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe. El sospechoso, identificado por sus iniciales como B. M., es investigado por una tentativa de robo cometida esa noche y por un hecho anterior ocurrido el domingo, que quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento.

El procedimiento se concretó poco antes de la medianoche, cuando un oficial de la Policía de Santa Fe que cumplía un servicio adicional de custodia en la institución advirtió el ingreso de una persona al edificio. Tras dar aviso a la central de emergencias 911, solicitó la presencia de otros efectivos para intervenir.

Lo encontraron dentro del establecimiento educativo

El policía observó a través de las cámaras de videovigilancia que una persona había ingresado al edificio escolar y se comunicó telefónicamente con los operadores del 911 para solicitar el envío de personal policial. También informó lo sucedido a su dependencia.

Tras recibir el aviso, dos oficiales de la Comisaría 7ª llegaron al establecimiento en un vehículo particular y constataron que el intruso todavía permanecía en el interior. Con la colaboración de efectivos del Comando Radioeléctrico de Santa Fe, lograron aprehender al joven, quien se identificó como B. M., de 21 años, domiciliado en el barrio San Agustín II.

Según consignaron los policías que participaron del procedimiento, el sospechoso también podría estar vinculado con otros hechos delictivos ocurridos en esa jurisdicción.

Las cámaras lo vincularon con un robo anterior

Luego de la aprehensión, las autoridades del establecimiento educativo fueron convocadas para interiorizarse de lo sucedido. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, constataron que el joven sería el mismo que había ingresado a robar el domingo y sustraído elementos del lugar.

De esta manera, las imágenes de videovigilancia quedaron incorporadas a la investigación para establecer las circunstancias de ambos episodios y determinar los elementos sustraídos durante el primer hecho.

Intervención de la Fiscalía

La novedad del procedimiento fue comunicada a las autoridades de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dieron intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que el joven continuara privado de su libertad, fuera trasladado para un examen físico en Medicina Legal y quedara debidamente identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público. También dispuso el secuestro de las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia del establecimiento educativo.

La atribución delictiva quedó establecida provisoriamente como robo por el hecho ocurrido el domingo y tentativa de robo por el episodio del lunes, mientras continúa la investigación.

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