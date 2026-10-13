Barrio Guadalupe: investigan el incendio de tres motos secuestradas en el patio de la Comisaría 8°

El siniestro se produjo este martes por la tarde en la seccional ubicada sobre avenida General Paz. Bomberos Zapadores extinguieron el fuego y realizan los peritajes para determinar si la causa fue un desperfecto eléctrico en una batería o la acción deliberada de un detenido alojado en un calabozo contiguo.

Esta tarde de martes y por causas que son materia de investigación, tres motos que fueron secuestradas en distintos procedimientos en la ciudad de Santa Fe y que estaban retenidas en el patio de la Comisaría 8° de barrio Guadalupe se prendieron fuego.

Los oficiales del tercio de guardia que fueron alertados por el humo proveniente del patio fueron los que convocaron mediante la central de emergencias 911 a los bomberos zapadores policiales. Los bomberos extinguieron el foco ígneo. Invesigan el origen del fuego, si fue un desperfecto eléctrico en una de las baterías, o un preso que estaba alojado en uno de los calabozos que dá al patio de la dependencia.

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Extinguieron el fuego

Mientras llegaban los bomberos fue cortado el tránsito vehicular sobre la avenida General Paz como también por calle Tacuarí para facilitar el trabajo de los bomberos zapadores policiales que extinguieron el foco ígneo.

Cuando los bomberos terminaron con su trabajo y de manera preliminar surgió que es probable que el fuego que se originó por un desperfecto eléctrico en una de las baterías y luego se extendió a las otras dos. O bien, que uno de los presos que están en los calabozos, de alguna manera haya tenido relación con el suceso.

Peritajes

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del suceso y sus consecuencias a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó una investigación profunda para determinar de manera fehaciente la causa que produjo el fuego por el que se quemaron las tres motocicletas en el patio de la Comisaría 8° de Santa Fe.

Los bomberos zapadores policiales realizaron los peritajes para establecer de manera precisa el origen del fuego.