Ocurrió este miércoles por la tarde en la esquina de avenida General Paz y Matheu. El chofer sintió un fuerte impacto sobre una de las ventanillas laterales y se dirigió a la Comisaría 8ª. La Policía de Investigaciones (PDI) realizó peritajes para constatar el proyectil.

Esta tarde de miércoles, alrededor de las 15:25, un chofer de la Línea 8 de transporte urbano de pasajeros se presentó en la Comisaría 8° de barrio Guadalupe y denunció que mientras transitaba al mando de su unidad, al cruzar por la esquina de avenida General Paz y Matheu, escuchó un impacto sobre uno de los vidrios laterales.

Detuvo la marcha, se fijó y creyó que como se trataba de un orificio similar al de un balazo siguió su marcha hasta la dependencia policial. Oficiales de la Comisaría 8° realizaron un patrullaje en avenida General Paz y Matheu donde se consumó el impacto de bala contra el colectivo, buscaron testigos entre los vecinos del barrio y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia que pudieran aportar imágenes para llegar a esclarecer el violento suceso.

Atacaron a balazos a un colectivo de la Línea 8 en barrio Guadalupe, en plena avenida General Paz.

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Verificación y patrullajes

Los policías de esa dependencia policial de Orden Público salieron hasta la calle para hacer una verificación visual del orificio, que les resultó compatible con un impacto de bala, e inmediatamente lo informaron a sus superiores, que hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La fiscalía ordenó que agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaran los peritajes criminalísticos sobre la unidad baleada. Mientras tanto, oficiales de la Comisaría 8° fueron hasta la esquina de avenida General Paz y Matheu para buscar testigos entre los vecinos del barrio que pudieran aportar información, como también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del ataque a tiros sobre la unidad del colectivo de la línea 8 a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y a la Policía de Investigaciones Región I, ambas de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que sean identificadas todas las personas que puedan brindar información como testigos, que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes sobre el ataque, y que sean secuestradas, además de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.