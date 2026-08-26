Uno Santa Fe | Policiales | Línea 8

Atacaron a balazos a un colectivo de la Línea 8 en barrio Guadalupe, en plena avenida General Paz

Ocurrió este miércoles por la tarde en la esquina de avenida General Paz y Matheu. El chofer sintió un fuerte impacto sobre una de las ventanillas laterales y se dirigió a la Comisaría 8ª. La Policía de Investigaciones (PDI) realizó peritajes para constatar el proyectil.

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de agosto 2026 · 18:49hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Atacaron a balazos a un colectivo de la Línea 8 en barrio Guadalupe

Atacaron a balazos a un colectivo de la Línea 8 en barrio Guadalupe, en plena avenida General Paz

Esta tarde de miércoles, alrededor de las 15:25, un chofer de la Línea 8 de transporte urbano de pasajeros se presentó en la Comisaría 8° de barrio Guadalupe y denunció que mientras transitaba al mando de su unidad, al cruzar por la esquina de avenida General Paz y Matheu, escuchó un impacto sobre uno de los vidrios laterales.

Detuvo la marcha, se fijó y creyó que como se trataba de un orificio similar al de un balazo siguió su marcha hasta la dependencia policial. Oficiales de la Comisaría 8° realizaron un patrullaje en avenida General Paz y Matheu donde se consumó el impacto de bala contra el colectivo, buscaron testigos entre los vecinos del barrio y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia que pudieran aportar imágenes para llegar a esclarecer el violento suceso.

Atacaron a balazos a un colectivo de la L&iacute;nea 8 en barrio Guadalupe, en plena avenida General Paz.

Atacaron a balazos a un colectivo de la Línea 8 en barrio Guadalupe, en plena avenida General Paz.

LEER MÁS: A punta de pistola y a cara descubierta: así asaltaron a un chofer de la Línea 8 en Santa Fe

Verificación y patrullajes

Los policías de esa dependencia policial de Orden Público salieron hasta la calle para hacer una verificación visual del orificio, que les resultó compatible con un impacto de bala, e inmediatamente lo informaron a sus superiores, que hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La fiscalía ordenó que agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaran los peritajes criminalísticos sobre la unidad baleada. Mientras tanto, oficiales de la Comisaría 8° fueron hasta la esquina de avenida General Paz y Matheu para buscar testigos entre los vecinos del barrio que pudieran aportar información, como también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del ataque a tiros sobre la unidad del colectivo de la línea 8 a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y a la Policía de Investigaciones Región I, ambas de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que sean identificadas todas las personas que puedan brindar información como testigos, que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes sobre el ataque, y que sean secuestradas, además de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.

Línea 8 peritajes colectivo balazos
Noticias relacionadas
Captura de parte del video que muestra cómo fue el robo  a un chofer de la línea 8 de colectivo

A punta de pistola y a cara descubierta: así asaltaron a un chofer de la Línea 8 en Santa Fe

El lugar donde sucedió el robo, donde funciona la parada de la Línea 8 de colectivos

Se retoma el servicio de la línea 8 de colectivos tras el violento asalto a un chofer

El cádaver fue hallado al amanecer, a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario.

Mataron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario: investigan si le disparó un camionero al que quiso robar

robaron por cuarta vez en 10 dias un jardin de infantes de santa rosa de lima y causaron danos millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Lo último

Pullaro y Monteoliva planificaron el dispositivo de seguridad para los Juegos Suramericanos y los operativos de fin de año para Santa Fe

Pullaro y Monteoliva planificaron el dispositivo de seguridad para los Juegos Suramericanos y los operativos de fin de año para Santa Fe

La Línea 8, bajo la mira de los delincuentes: en una semana sufrió un asalto a mano armada y un ataque a tiros

La Línea 8, bajo la mira de los delincuentes: en una semana sufrió un asalto a mano armada y un ataque a tiros

Intentaron robar una vaca de 400 kilos en Los Zapallos: mataron al animal y uno de los acusados quedó en prisión preventiva

Intentaron robar una vaca de 400 kilos en Los Zapallos: mataron al animal y uno de los acusados quedó en prisión preventiva

Último Momento
Pullaro y Monteoliva planificaron el dispositivo de seguridad para los Juegos Suramericanos y los operativos de fin de año para Santa Fe

Pullaro y Monteoliva planificaron el dispositivo de seguridad para los Juegos Suramericanos y los operativos de fin de año para Santa Fe

La Línea 8, bajo la mira de los delincuentes: en una semana sufrió un asalto a mano armada y un ataque a tiros

La Línea 8, bajo la mira de los delincuentes: en una semana sufrió un asalto a mano armada y un ataque a tiros

Intentaron robar una vaca de 400 kilos en Los Zapallos: mataron al animal y uno de los acusados quedó en prisión preventiva

Intentaron robar una vaca de 400 kilos en Los Zapallos: mataron al animal y uno de los acusados quedó en prisión preventiva

Patronato volvió al triunfo ante Atlanta en el debut de Fuentes como DT

Patronato volvió al triunfo ante Atlanta en el debut de Fuentes como DT

Diputados le dio media sanción a la reforma del Banco Central impulsada por Milei

Diputados le dio media sanción a la reforma del Banco Central impulsada por Milei

Ovación
Fuerte presencia de Colón en el equipo más valioso de la Primera Nacional

Fuerte presencia de Colón en el equipo más valioso de la Primera Nacional

Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

Unión ya trabaja para conseguir un refuerzo por la lesión de Lautaro Vargas

Unión ya trabaja para conseguir un refuerzo por la lesión de Lautaro Vargas

Colón perdió ante Lanús y sigue sin despegar en el Torneo de Proyección

Colón perdió ante Lanús y sigue sin despegar en el Torneo de Proyección

Juegos Suramericanos: Rosario será sede de la competencia de esgrima

Juegos Suramericanos: Rosario será sede de la competencia de esgrima

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio