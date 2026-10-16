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Barrio Guadalupe Oeste: forzaron la ventana de una vivienda, se robaron un bolso con ropa y $60.000 en efectivo

Sucedió este jueves por la tarde. Su moradora regresó después de las 22 y halló la ventana entreabierta. Cuando ingresó al interior de su vivienda pudo constatar el robo de sus pertenencias.

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de octubre 2026 · 10:49hs
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Barrio Guadalupe Oeste: forzaron la ventana de una vivienda y se robaron un bolso con ropa y unos $60.000 en efectivo. Foto: archivo UNO Santa Fe.

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Barrio Guadalupe Oeste: forzaron la ventana de una vivienda y se robaron un bolso con ropa y unos $60.000 en efectivo. Foto: archivo UNO Santa Fe.

En la noche de este jueves, algunos minutos después de las 22, en una vivienda de calle Regimiento 12 de Infantería al 1,700, en barrio Guadalupe Oeste, la propietaria regresó y constató que en su ausencia ingresaron delincuentes al interior, previo forzar una de las aberturas de las ventanas de la casa y que habían robado un bolso con ropa y unos 60.000 pesos en efectivo.

La mujer inmediatamente después hizo la denuncia a uno de los operadores de la central de emergencias 911. Policías de Cuerpos y de Orden Público llegaron a la vivienda, dialogaron con la víctima, buscaron testigos entre los vecinos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en el sector que pudieran contener imágenes del o los delincuentes, cuando llegaron como cuando se fugaron con el botín.

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Los operadores de la central de emergencias 911 tomaron conocimiento del hecho y comisionaron al lugar a oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino y de la Comisaría 8° del barrio Guadalupe y la Estación Policial Norte, que al llegar confirmaron el robo: la ventana presentaba signos de haber sido forzada y faltaban el bolso y el dinero. La damnificada dialogó con los policías, y narró las particularidades de su jornada, y en particular el horario en el que estuvo ausente.

Testigos e imágenes

Los oficiales de Orden Público y de Cuerpos que estuvieron en la vivienda y dialogaron con la víctima del robo y propietaria de la vivienda, buscaron testigos entre los vecinos que viven cerca de la vivienda como también constataron la existencia de las cámaras de videovigilancia del sector, tanto públicas como privadas, que deberían contener imágenes del o los delincuentes, antes del ingreso al inmueble como después cuando se fugaron. El robo está siendo investigado.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del robo a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y esta hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó la identificación de testigos entre los vecinos del sector, la constatación de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y el secuestro de sus imágenes, y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.

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