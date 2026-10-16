Uno Santa Fe | Policiales | Barrio Guadalupe Oeste

Dramático robo en Bº Guadalupe Oeste: falsos operarios asaltaron a un jubilado recién operado de 80 años

El dramático hecho ocurrió en una vivienda de calle Mitre al 7.300. Los delincuentes simularon reparar cables de telefonía, encañonaron al jubilado con una faca y revolvieron la casa durante una hora. La víctima, operada de la cadera, permaneció inmovilizada en el suelo durante varias horas hasta que su esposa y vecinos lograron rescatarlo.

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de octubre 2026 · 09:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Asalto y toma de rehén en barrio Guadalupe Oeste: dos falsos operarios maniataron a un policía retirado de 80 años. Foto: Archivo UNO Santa Fe.

Asalto y toma de rehén en barrio Guadalupe Oeste: dos falsos operarios maniataron a un policía retirado de 80 años. Foto: Archivo UNO Santa Fe.

Un violento e indignante hecho de inseguridad conmociona a los vecinos de barrio Guadalupe Oeste. Dos delincuentes que simulaban ser trabajadores de una empresa de servicios de telefonía abordaron a un policía retirado de 80 años, lo amenazaron con una faca e irrumpieron de manera violenta en su vivienda de calle Mitre al 7.300.

El episodio se registró en horas de la tarde del miércoles 15 de octubre, alrededor de las 15. La víctima, que padece una afección de movilidad por una prótesis en la cadera, fue empujada contra el piso y permaneció tendida en el suelo de la cocina-comedor durante más de una hora mientras los asaltantes saqueaban las habitaciones de la propiedad.

LEER MÁS: Un policía resistió a balazos una entradera a su vivienda cuando dormía junto a su mujer y sus hijos

"Fui 30 años policía, vi a este tipo con unos cables y unas pinzas en la mano y no me gustó nada. Me puso una cuchilla en la costilla y me dijo: 'Entrás, viejo; entrá que no te vamos a hacer nada'. Les dije: '¿Qué plata voy a tener? Soy jubilado'. Mentiría si dijera que me pegaron; no me golpearon, tuvieron un poquito de piedad", relató la víctima de 80 años, comisario retirado de la Policía de Santa Fe.

Engaño, faca en las costillas y una hora de zozobra

Según el desgarrador relato del anciano a los efectivos policiales, el hecho se desencadenó cuando regresaba a su domicilio pasadas las 15 tras asistir a una consulta médica de rutina. En la vereda advirtió la presencia de dos hombres desconocidos con indumentaria de trabajo que manipulaban cables y herramientas.

Al demorarse unos segundos intentando destrabar la cerradura inferior de la puerta de ingreso, uno de los sospechosos lo abordó por la espalda, le apoyó un arma blanca tipo faca en el costado del tórax y lo empujó hacia el interior del inmueble.

Como consecuencia del impulso y su imposibilidad física por la prótesis articular, la víctima cayó pesadamente al suelo entre la cocina y el comedor. Durante 60 minutos, los delincuentes revolvieron placares, cajones y muebles de todos los ambientes en busca de dinero en efectivo.

Rescate vecinal y elementos sustraídos

La voz de alarma recién ingresó a la Central de Emergencias 911 cerca de las 21, cuando la esposa de la víctima retornó al hogar y encontró la puerta principal trancada por dentro. Con el auxilio de vecinos de la cuadra de calle Mitre, lograron forzar el acceso, ingresar a la propiedad y socorrer al octogenario, quien permanecía aprisionado en el piso sin poder ponerse de pie.

Efectivos del Comando Radioeléctrico preservaron la escena e iniciaron los relevamientos preliminares:

Botín confirmado: los ladrones escaparon con una notebook, una tablet, la billetera de la hija del jubilado con su DNI y dos juegos completos de llaves de la casa.

Evidencia abandonada: en el piso de la vivienda los asaltantes dejaron tirado un chaleco reflectante amarillo, utilizado como elemento de camuflaje para simular la condición de operarios de servicios.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del asalto a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), que hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que se identificaran testigos entre los vecinos del sector, que se constatara la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y que se secuestraran sus imágenes. También ordenó los peritajes criminalísticos de rigor en la vivienda. Este trabajo fue realizado por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo calificado por el uso de arma.

Barrio Guadalupe Oeste robo Policía rescate
Noticias relacionadas
La jornada busca visibilizar la defensa de la soberanía, la educación pública y la democracia ante la situación actual de las universidades públicas.

"Se nos terminó la paciencia": vigilia estudiantil en la UNL en defensa de la universidad pública

Siete operativos policiales se realizaron en el barrio Varadero Sarsotti por amenazas y extorsión.

Siete allanamientos en Varadero Sarsotti terminaron con el secuestraron drogas y celulares

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Delincuentes robaron una casa en Sauce Viejo y la incendiaron mientras la familia vacacionaba

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Lo último

Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Escándalo ambiental en la isla Sirgadero: tras violar una clausura, la Justicia allanó un predio por relleno ilegal y posible contaminación

Escándalo ambiental en la isla Sirgadero: tras violar una clausura, la Justicia allanó un predio por relleno ilegal y posible contaminación

Madelón apelaría por dos regresos para intentar levantar a Unión

Madelón apelaría por dos regresos para intentar levantar a Unión

Último Momento
Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Fenómeno de El Niño: la Provincia suma 90 nuevas bombas para atender posibles contingencias hídricas

Escándalo ambiental en la isla Sirgadero: tras violar una clausura, la Justicia allanó un predio por relleno ilegal y posible contaminación

Escándalo ambiental en la isla Sirgadero: tras violar una clausura, la Justicia allanó un predio por relleno ilegal y posible contaminación

Madelón apelaría por dos regresos para intentar levantar a Unión

Madelón apelaría por dos regresos para intentar levantar a Unión

Lautaro Martínez: Molesta porque hemos dado todo

Lautaro Martínez: "Molesta porque hemos dado todo"

Héctor Desvaux: Unión está invernando y los resultados están a la vista

Héctor Desvaux: "Unión está invernando y los resultados están a la vista"

Ovación
Cecotti puso el foco en la crisis de Unión: El fútbol es inviable si no hay venta de jugadores

Cecotti puso el foco en la crisis de Unión: "El fútbol es inviable si no hay venta de jugadores"

Amílcar Cecotti, sobre la polémica salida de Unión de la Liga Nacional: Hay que mirar hacia adelante

Amílcar Cecotti, sobre la polémica salida de Unión de la Liga Nacional: "Hay que mirar hacia adelante"

Colotto, con la idea fija en Colón: La ventaja deportiva es lo más importante

Colotto, con la idea fija en Colón: "La ventaja deportiva es lo más importante"

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: Estamos viendo cómo se acomoda

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: "Estamos viendo cómo se acomoda"

Copa Santa Fe continúa su agenda deportiva en distintas localidades de la provincia

Copa Santa Fe continúa su agenda deportiva en distintas localidades de la provincia

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia