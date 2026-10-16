Dramático robo en Bº Guadalupe Oeste: falsos operarios asaltaron a un jubilado recién operado de 80 años

El dramático hecho ocurrió en una vivienda de calle Mitre al 7.300. Los delincuentes simularon reparar cables de telefonía, encañonaron al jubilado con una faca y revolvieron la casa durante una hora. La víctima, operada de la cadera, permaneció inmovilizada en el suelo durante varias horas hasta que su esposa y vecinos lograron rescatarlo.

Asalto y toma de rehén en barrio Guadalupe Oeste: dos falsos operarios maniataron a un policía retirado de 80 años. Foto: Archivo UNO Santa Fe.

Un violento e indignante hecho de inseguridad conmociona a los vecinos de barrio Guadalupe Oeste . Dos delincuentes que simulaban ser trabajadores de una empresa de servicios de telefonía abordaron a un policía retirado de 80 años, lo amenazaron con una faca e irrumpieron de manera violenta en su vivienda de calle Mitre al 7.300.

El episodio se registró en horas de la tarde del miércoles 15 de octubre, alrededor de las 15. La víctima, que padece una afección de movilidad por una prótesis en la cadera, fue empujada contra el piso y permaneció tendida en el suelo de la cocina-comedor durante más de una hora mientras los asaltantes saqueaban las habitaciones de la propiedad.

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"Fui 30 años policía, vi a este tipo con unos cables y unas pinzas en la mano y no me gustó nada. Me puso una cuchilla en la costilla y me dijo: 'Entrás, viejo; entrá que no te vamos a hacer nada'. Les dije: '¿Qué plata voy a tener? Soy jubilado'. Mentiría si dijera que me pegaron; no me golpearon, tuvieron un poquito de piedad", relató la víctima de 80 años, comisario retirado de la Policía de Santa Fe.

Engaño, faca en las costillas y una hora de zozobra

Según el desgarrador relato del anciano a los efectivos policiales, el hecho se desencadenó cuando regresaba a su domicilio pasadas las 15 tras asistir a una consulta médica de rutina. En la vereda advirtió la presencia de dos hombres desconocidos con indumentaria de trabajo que manipulaban cables y herramientas.

Al demorarse unos segundos intentando destrabar la cerradura inferior de la puerta de ingreso, uno de los sospechosos lo abordó por la espalda, le apoyó un arma blanca tipo faca en el costado del tórax y lo empujó hacia el interior del inmueble.

Como consecuencia del impulso y su imposibilidad física por la prótesis articular, la víctima cayó pesadamente al suelo entre la cocina y el comedor. Durante 60 minutos, los delincuentes revolvieron placares, cajones y muebles de todos los ambientes en busca de dinero en efectivo.

Rescate vecinal y elementos sustraídos

La voz de alarma recién ingresó a la Central de Emergencias 911 cerca de las 21, cuando la esposa de la víctima retornó al hogar y encontró la puerta principal trancada por dentro. Con el auxilio de vecinos de la cuadra de calle Mitre, lograron forzar el acceso, ingresar a la propiedad y socorrer al octogenario, quien permanecía aprisionado en el piso sin poder ponerse de pie.

Efectivos del Comando Radioeléctrico preservaron la escena e iniciaron los relevamientos preliminares:

Botín confirmado: los ladrones escaparon con una notebook, una tablet, la billetera de la hija del jubilado con su DNI y dos juegos completos de llaves de la casa.

Evidencia abandonada: en el piso de la vivienda los asaltantes dejaron tirado un chaleco reflectante amarillo, utilizado como elemento de camuflaje para simular la condición de operarios de servicios.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del asalto a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), que hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que se identificaran testigos entre los vecinos del sector, que se constatara la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y que se secuestraran sus imágenes. También ordenó los peritajes criminalísticos de rigor en la vivienda. Este trabajo fue realizado por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo calificado por el uso de arma.