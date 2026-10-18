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Dos ladrones fueron atrapados in fraganti mientras robaban cables de una vivienda en Colastiné Norte

Este sábado a media tarde y durante un patrullaje policial de oficiales de la Comisaría 28° de Colastiné, sorprendieron a dos ladrones robando cables de un medidor. Ambos resultaron aprehendidos, secuestraron los cables robados y la batería de un vehículo.

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de octubre 2026 · 11:38hs
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Dos ladrones fueron atrapados in fraganti mientras robaban cables de una vivienda en Colastiné Norte

Dos ladrones fueron atrapados in fraganti mientras robaban cables de una vivienda en Colastiné Norte

Este sábado, antes de las 14.30, en la esquina de la calle Urunday y el Terraplén Oeste, en Colastiné Norte, sobre la costa santafesina, oficiales de la Comisaría 28 de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), aprehendieron a dos ladrones robando cables de un pilar de material de una vivienda donde extrajeron cables eléctricos. Los ladrones aprehendidos fueron identificados como M. I. G., de 24 años, y de G. R. O., de 18.

Los oficiales de la Comisaría 28° llegaron transitando en el patrullero identificable de la Comisaría 28° por calle Urunday hasta el terraplén oeste, y allí fue vieron como los dos ladrones ante la presencia policial intentaron escapar pero fueron sorprendidos y le secuestraron 15 metros de cables eléctricos y una batería.

Robo de cables

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que el hombre y el joven aprehendidos siguieran privados de su libertad, que sean llevados y revisados físicamente en Medicina Legal, que sean identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.

ladrones Colastiné Norte cables
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