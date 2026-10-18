Dos ladrones fueron atrapados in fraganti mientras robaban cables de una vivienda en Colastiné Norte Este sábado a media tarde y durante un patrullaje policial de oficiales de la Comisaría 28° de Colastiné, sorprendieron a dos ladrones robando cables de un medidor. Ambos resultaron aprehendidos, secuestraron los cables robados y la batería de un vehículo. Por Juan Trento 18 de octubre 2026 · 11:38hs

Dos ladrones fueron atrapados in fraganti mientras robaban cables de una vivienda en Colastiné Norte

Este sábado, antes de las 14.30, en la esquina de la calle Urunday y el Terraplén Oeste, en Colastiné Norte, sobre la costa santafesina, oficiales de la Comisaría 28 de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), aprehendieron a dos ladrones robando cables de un pilar de material de una vivienda donde extrajeron cables eléctricos. Los ladrones aprehendidos fueron identificados como M. I. G., de 24 años, y de G. R. O., de 18.

Los oficiales de la Comisaría 28° llegaron transitando en el patrullero identificable de la Comisaría 28° por calle Urunday hasta el terraplén oeste, y allí fue vieron como los dos ladrones ante la presencia policial intentaron escapar pero fueron sorprendidos y le secuestraron 15 metros de cables eléctricos y una batería.

Robo de cables Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que el hombre y el joven aprehendidos siguieran privados de su libertad, que sean llevados y revisados físicamente en Medicina Legal, que sean identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.