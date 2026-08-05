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Un policía resistió a balazos una entradera a su vivienda cuando dormía junto a su mujer y sus hijos

Se trata del Subdirector de la Policía de Santa Fe, Alejandro Amatti, quien salió en defensa de su familia, identificándose con el "Alto Policía". Resistió a balazos la entradera de al menos cuatro violentos delincuentes.

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de agosto 2026 · 11:13hs
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Un policía resistió a balazos una entradera a su vivienda cuando dormía junto a su mujer y sus hijos

José Busiemi/UNO Santa Fe

Un policía resistió a balazos una entradera a su vivienda cuando dormía junto a su mujer y sus hijos

Durante las primeras horas de este miércoles, en un domicilio de calle Moreno al 3.600, en barrio Sur, un jefe de la Policía de Santa Fe repelió a tiros el intento de robo de un grupo de personas que había pateado el portón de ingreso para irrumpir en la vivienda.

La víctima, el subdirector Alejandro Amatti, que se desempeña como jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional III departamento Belgrano, fue alertado por su hijo sobre la presencia de al menos cuatro o cinco delincuentes que intentaban ingresar violentamente al inmueble con evidente fines de robo. Ante la amenaza, el funcionario policial, se identificó con el "Alto Policía", repelió el asalto con un arma que estaba en su poder.

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Delincuente herido y preso

Durante el intercambio de disparos, uno de los sospechosos, M. V., resultó herido con un impacto de arma de fuego en el glúteo derecho que le provocó la fractura de cadera. El hombre fue trasladado en una ambulancia al Hospital José María Cullen, donde permanece internado bajo custodia. Por orden judicial, el jefe policial quedó aprehendido preventivamente mientras se investiga la mecánica del hecho.

Un vecino de la zona en diálogo con UNO Santa Fe señalo: "Yo lo único que vi fue al baleado y que lo levantaron en una camioneta blanca. Le quisieron entrar a robar., le tiraron y él policía también disparó, eso nomás llegué a ver". Consultado sobre la seguridad del sector, el vecino señaló que la zona "está bastante complicada" y expresó su asombro por el desenlace: "Se escucharon cuatro o cinco disparos. Es una sorpresa saber que este hombre terminó detenido por el solo hecho de defender su casa de los delincuentes".

El testimonio de Rosalía

Rosalía, la esposa de Amatti, señaló: "Era la una y media de la mañana. Todos en nuestra casa estábamos descansando. Repentinamente entran nuestros hijos a nuestra habitación y nos dicen que estaban pateando las puertas. Que había ladrones. Yo, que también soy policía, pero como tengo cáncer estoy con licencia médica, me encerré con los chicos en mi cuarto, y Alejandro salió".

"Les gritó `Alto Policía´ y después se escucharon los balazos, uno tras otro. Desde que mi marido agarró el arma y me encerré, saqué mi teléfono celular y llamé al 911. Me atendió un operador y tres frases cortas le expliqué la situación y le pedí presencia policial. Un par de minutos después empezaron a llegar patrulleros de todos lados y se llenó de policías", continuó agregando Rosalía.

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Investigación

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional X Iriondo de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Elaboraron un informe sobre el estado de salud del delincuente herido, que el jefe policial aprehendido siguiera privado de su libertad (la recuperó pasada las 10).

Asimismo, dispuso la identificación de testigos entre los vecinos del sector, la constatación sobre cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de lesiones, en el marco de un intento de robo repelido cuya mecánica se investiga. Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes especialistas de la PDI.

Policía entradera barrio Sur delincuente
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