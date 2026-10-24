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La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Fue una investigación relacionada con la compra y comercialización de metales en la zona costera de La Guardia. La Policía secuestró cables eléctricos y de comunicaciones de los que podrían recuperarse unos 22 kilos de cobre, valuados en unos 250 mil pesos.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de octubre 2026 · 11:26hs
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La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano.

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano.
La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano.

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano.

En las últimas horas, en inmediaciones de la Bajada Distéfano y el terraplén, en La Guardia, oficiales de la Sexta Zona de Orden Público secuestraron 370 metros de cables eléctricos y de comunicaciones en un predio dedicado al acopio y la comercialización de metales.

El encargado del lugar, un hombre de 48 años, quedó demorado porque no pudo acreditar la procedencia del material. El procedimiento formó parte de los controles preventivos sobre chatarrerías y centros de acopio, cuyo objetivo es detectar la comercialización irregular de metales no ferrosos que podrían provenir de la sustracción de instalaciones eléctricas y de redes de comunicaciones.

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Durante la inspección, los oficiales encontraron cables que se utilizan en instalaciones eléctricas y en redes de comunicaciones. El encargado del establecimiento no presentó documentación que acreditara la procedencia legítima, la adquisición o la tenencia del material.

LEER MÁS: En el departamento La Capital, la policía detuvo a 257 personas por hechos relacionados a robos de cables y metales

La Guardia: la Polic&iacute;a secuestr&oacute; 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Dist&eacute;fano.

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano.

El material secuestrado

Los oficiales realizaron la requisa y procedieron al secuestro preventivo de 170 metros de cables bipolares y trifásicos, que se emplean en instalaciones de energía eléctrica, y de 200 metros de cable coaxial con núcleo de cobre, que se usa en sistemas de comunicaciones. Una primera estimación sobre el secuestrado es que del material podrían recuperarse unos 22 kilos de cobre limpio, con un valor aproximado de 250.000 pesos en el circuito informal de comercialización.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que el hombre de 48 años fuera trasladado en calidad de demorado a una dependencia policial para cumplimentar las actuaciones correspondientes, y que continuara la investigación sobre la procedencia del material secuestrado ya que podría tratarse de un encubrimiento de robo.

La Guardia Policía cables material
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