La Guardia: lesionaron a un preso con agua caliente, y también resultaron heridos el jefe de la dependencia y a un oficial policial

Los problemas originados por un preso revoltoso de 31 años, desembocaron en la agresión que le propinaron los otros aprehendidos. Los policías de guardia actuaron para evitar las agresiones y resultaron heridos con agua caliente. El preso fue derivado al hospital Cullen y posteriormente fue alojado en otra dependencia de Orden Público de la policía capitalina. Los oficiales recibieron curaciones en la dependencia policial.

La Guardia: lesionaron a un interno con agua caliente, y también resultaron heridos el jefe de la dependencia y a un oficial policial

Este martes, antes de las 22.30, en el Módulo de Detención Transitoria MDT de la Subcomisaría 6.ª del barrio La Guardia , en la costa santafesina, un interno de 31 años resultó lesionado. Le arrojaron agua hirviendo en medio de un conflicto de convivencia con otros presos alojados, que había comenzado minutos antes. Los oficiales policiales que actuaron para preservar la integridad de los internos, resultaron heridos porque al igual que el interno revoltoso, fueron salpicados con agua caliente. El interno fue trasladado al hospital Cullen, recibió curaciones y quedó internado en otra dependencia de Orden Público.

La secuencia se inició alrededor de las 22, cuando el encargado del MDT informó a los oficiales de la dependencia que los internos tenían problemas de convivencia con uno de los alojados, identificado como F. I. A., de 31 años. Uno de los jefe de la subcomisaría 6° tomó conocimiento de la situación y se comunicó telefónicamente con la oficina de Trámites y Libertades de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF. El supervisor en turno ordenó que el interno fuera aislado del resto de la población del módulo y que se labrara un acta de procedimiento.

Interno problemático

Poco después volvieron a escucharse voces elevadas en el interior del MDT. Cuando los oficiales se acercaron, los internos manifestaron que se trataba de normas de convivencia que debían cumplirse. Hacia las 22.10 se produjo otro intercambio de palabras, y los oficiales observaron que el alojado en cuestión F. I. A. de 31 años, incitaba a los demás a pelear.

Le tiraron con agua caliente

Minutos más tarde, cuando el interno se encontraba cerca de la puerta de ingreso del módulo, le arrojaron agua hirviendo. El agua también salpicó a los oficiales de la subcomisaría que estaban en el sector.

Refuerzos

El subjefe solicitó de inmediato la presencia de oficiales del Cuerpo Guardia de Infantería CGI y la asistencia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias SIES 107. A los pocos minutos arribaron los oficiales de Infantería y el jefe de Zona en turno, y se realizó una requisa dentro del módulo.

Apartado

En primer lugar, apartaron del resto al interno agredido para que recibiera atención médica. Una enfermera del SIES 107 lo asistió en el lugar y luego lo trasladaron al hospital Cullen, donde le realizaron las curaciones correspondientes. Tras recibir el alta médica, fue alojado en otra dependencia policial. También asistieron a los dos policías lesionados que actuaron para evitar peores consecuencias en la población del penal.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, Nuzzo, que no adoptó ninguna medida procesal. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de lesiones dolosas.