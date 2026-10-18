Violencia de género en Santo Tomé: la amenazó de muerte, se llevó a su hijo de 3 años y fue detenido por la policía

La mujer, de 30 años, denunció que el hombre la insultó y la amenazó en la Plaza Libertad en pleno centro de la ciudad de Santo Tomé, cuando ella estaba en el paseo público junto a sus hijos. Los oficiales fueron a buscar y encontraron al niño en buen estado en la casa del hombre que resultó aprehendido como autor de amenazas.

Violencia de género en Santo Tomé: la amenazó de muerte en Plaza Libertad, se llevó a su hijo de 3 años y fue detenido por la policía

Este sábado por la tarde, en la Plaza Libertad de la ciudad de Santo Tomé , ubicada sobre calle 25 de Mayo entre Avellaneda y Sarmiento, una mujer de 30 años que estaba con sus hijos fue insultada y amenazada de muerte por su expareja, un hombre que llegó al lugar en una motocicleta.

La mujer lo denunció en la Comisaría 12° y señaló que se llevó a uno de sus hijos en común, sin contar con su consentimiento, y previamente la amenazó de muerte en reiteradas oportunidades.

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Nene rescatado

Inmediatamente después de la recepción de la denuncia, y ante el potencial peligro para el nene de tres años, los oficiales subieron a un patrullero y fueron a la vivienda donde moraba el hombre denunciado. Los policías llegaron al inmueble y conminaron al hombre a entregar al nene. Luego de rescatar a la criatura, lo aprehendieron. El chico posteriormente y conforme al protocolo fue revisado por el médico policial, y se encontraba en buen estado de salud.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó un informe sobre el estado de salud del nene de tres años, y que el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea llevado y revisado físicamente en Medicina Legal, que sea identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de amenazas.