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Noche de tiros y tensión en barrio San Lorenzo: cinco jóvenes fueron aprehendidos con una pistola y balas

El procedimiento se desplegó pasadas las 23 de este lunes en pasaje Cervantes al 3.900. Vecinos llamaron al 911 tras escuchar ráfagas de disparos. Oficiales del Comando Radioeléctrico requisaron una vivienda, secuestraron una pistola calibre 22 lista para disparar y un cargador con cartuchos de guerra.

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de octubre 2026 · 10:05hs
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Noche de tiros y tensión en barrio San Lorenzo: cinco jóvenes fueron aprehendidos con una pistola y balas

Noche de tiros y tensión en barrio San Lorenzo: cinco jóvenes fueron aprehendidos con una pistola y balas

Este lunes por la noche, alrededor de las 23, en pasaje Cervantes al 3.900 de la ciudad de Santa Fe, en barrio San Lorenzo, oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino aprehendieron a cinco jóvenes de entre 18 y 25 años, denunciados por los vecinos del barrio San Lorenzo que viven en ese sector luego de escuchar deflagraciones y estampidos de balazos en la zona.

A uno de ellos le secuestraron una bandolera con estuche con una pistola calibre 22 cargada con una bala en la recámara y las otras tres en el cargador, además de un cargador con balas calibre 9 milímetros. Uno de ellos quedó aprehendido por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y los cuatro restantes como encubridores.

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Denuncia

Los vecinos que realizaron la denuncia ante los operadores de la central de emergencias 911 fueron entrevistados por los oficiales que señalaron que momentos antes habían escuchados numerosos estampidos de balazos y que cuando salieron a la calle vieron a un grupo de muchachos vestidos con ropa oscura, uno de ellos con el pelo teñido de rubio, que aparentemente tenían un arma. Además, les indicó la vivienda de la misma cuadra en la que habían ingresado.

Los oficiales hicieron una requisa en ese domicilio, donde encontraron a los cinco jóvenes. Durante la requisa palpatoria, sacaron una pistola calibre .22 marca Gunther de la bandolera que llevaba puesta A. G., de 25 años. También secuestraron un cargador con siete balas calibre 9 milímetros sin disparar. Los otros aprehendidos son L. D. A. C., de 19 años; S. M. M., de 23; C. K. G., de 22, y O. A. I., de 18, por encubrimiento.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y esta hizo lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó el secuestro de la pistola y del cargador.

También ordenó que los cinco aprehendidos siguieran privados de su libertad, que fueran llevados y revisados físicamente en Medicina Legal, y que fueran identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en el caso de A. G., y del delito de encubrimiento, en el de los otros cuatro jóvenes.

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