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Nuevo homicidio en Santa Fe: tras agonizar por 24 horas, murió el hombre baleado en barrio San Lorenzo

Tenía 40 años y permanecía internado en estado crítico en el hospital Cullen desde el ataque ocurrido el domingo en inmediaciones de Solís y 3 de Febrero. La causa pasó a investigarse como homicidio.

Juan Trento / jtrento@uno.com.ar

Por Juan Trento / [email protected]

16 de junio 2026 · 18:57hs
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Nuevo homicidio en Santa Fe: un hombre de 40 años murió tras ser atacado a balazos en barrio San Lorenzo.

Nuevo homicidio en Santa Fe: un hombre de 40 años murió tras ser atacado a balazos en barrio San Lorenzo.

En las últimas horas falleció en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe Emiliano Román, de 40 años, quien permanecía internado en estado crítico luego de haber sido atacado a balazos durante la madrugada del domingo en barrio San Lorenzo, en el extremo sur de la capital provincial.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Solís y 3 de Febrero y derivó en un importante despliegue policial y sanitario. Tras permanecer internado durante poco más de 24 horas, el hombre murió como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.

Denuncia

El alerta sobre el episodio llegó a través de llamados realizados por vecinos a la central de emergencias 911. En medio de la urgencia, la víctima fue trasladada por un vecino a bordo de un automóvil particular hasta el hospital Cullen, principal centro de referencia de la región.

LEER MÁS: Desde un auto balearon a un hombre en el barrio San Lorenzo: quedó internado en estado delicado

Tres balazos en zonas vitales

Una vez ingresado al hospital, Román fue asistido por médicos del área de Emergentología, quienes constataron que presentaba tres heridas de arma de fuego en zonas vitales: abdomen y tórax.

Debido al delicado cuadro clínico, fue derivado de inmediato al quirófano central, donde fue sometido a una cirugía de urgencia para intentar estabilizarlo. Finalizada la intervención, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado y bajo monitoreo permanente.

Pese al esfuerzo del equipo médico, durante la tarde del lunes las autoridades del hospital confirmaron oficialmente su fallecimiento.

Investigación por homicidio

Tras conocerse el deceso, se notificó la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y al área de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, además del fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación.

Con la confirmación de la muerte, la causa dejó de investigarse como lesiones gravísimas y pasó formalmente a instruirse como homicidio.

Reconstrucción

Los investigadores de la Policía de Investigaciones trabajan ahora en la reconstrucción de la mecánica del ataque para establecer cómo ocurrió la agresión, identificar a los autores y determinar el móvil del crimen.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias que rodearon el ataque ni sobre posibles sospechosos, que continúan siendo buscados.

Santa Fe homicidio hombre barrio San Lorenzo balazos
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