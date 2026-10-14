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Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

El hecho ocurrió el domingo por la noche, mientras la familia propietaria vacacionaba en Córdoba. El hermano del dueño de la vivienda fue hasta el lugar, se enfrentó con los intrusos y resultó golpeado. UNO Santa Fe dialogó con Joel Carrizo, damnificado directo por el ataque. La Policía aprehendió a dos sospechosos

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de octubre 2026 · 09:59hs
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Delincuentes robaron una casa en Sauce Viejo y la incendiaron mientras la familia vacacionaba

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Delincuentes robaron una casa en Sauce Viejo y la incendiaron mientras la familia vacacionaba

El domingo 11 de octubre por la noche, durante el fin de semana largo, tres delincuentes ingresaron a robar a una vivienda ubicada en calle 31, entre 16 y 18, de Sauce Viejo, mientras la familia propietaria se encontraba de vacaciones en una localidad turística de la provincia de Córdoba.

La activación de una alarma perimetral, vinculada al sistema de cámaras de videovigilancia instaladas en el interior del inmueble, alertó a los propietarios sobre el ingreso de los intrusos. A través de las imágenes, pudieron observar en detalle los movimientos de los delincuentes dentro de la casa.

Joel Carrizo y su esposa se comunicaron inmediatamente con sus familiares directos para advertirles sobre lo que estaba ocurriendo. Según relató el damnificado, intentaron comunicarse con el 911, pero el llamado fue atendido en Córdoba y no en Santa Fe.

En diálogo con UNO Santa Fe, Carrizo reconstruyó la secuencia del hecho y describió la violencia con la que actuaron los intrusos. "Mi hermano saltó un tapial, fue a mi casa, se encontró con los tres delincuentes y los enfrentó. Pelearon, lo golpearon y hasta uno de los ladrones sacó un arma y le gatilló tres veces, pero la bala no salió. Un milagro", relató.

Además, denunció la gravedad de lo ocurrido después del robo: "Tuvieron una maldad absoluta. Después de robar, golpear a mi hermano y antes de escapar, le prendieron fuego a mi casa. La destrucción es casi total. Estamos viviendo un momento desastroso en nuestras vidas como familia".

Tras la denuncia de los familiares, efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe intervinieron en el lugar y lograron aprehender a dos de los tres presuntos autores.

Delincuentes robaron una casa en Sauce Viejo y la incendiaron mientras la familia vacacionaba

Delincuentes robaron una casa en Sauce Viejo y la incendiaron mientras la familia vacacionaba

El hermano del propietario fue golpeado durante el enfrentamiento

Durante el forcejeo con los intrusos, el hermano de Joel Carrizo intentó frustrar el robo, pero recibió varios golpes. Debido a las lesiones, fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica y le realizaron estudios.

Carrizo también aseguró que uno de los delincuentes accionó un arma de fuego en tres oportunidades sin que se produjeran disparos. La situación generó un riesgo extremo para su hermano, que se enfrentó a los tres intrusos dentro de la vivienda.

Incendiaron la casa después de robar

El incendio provocó daños de gran magnitud en el inmueble. Según describió el propietario, la vivienda quedó prácticamente inhabitable, con las paredes y el techo afectados por el fuego.

"Nuestra casa solo está en pie con las paredes y el techo, que además fueron dañados por el fuego. Nosotros somos una familia trabajadora y ahora enfrentamos esta situación que nos ha dejado prácticamente en la calle. El inmueble está en pie, pero es absolutamente inhabitable", expresó Carrizo.

A la destrucción ocasionada por el incendio se suma el robo de electrodomésticos y otros bienes de uso cotidiano, lo que agravó las consecuencias económicas y familiares del ataque.

Dos aprehendidos por el robo y el incendio en Sauce Viejo

Los efectivos policiales lograron aprehender a dos sospechosos en inmediaciones de las calles 18 y 31, en Sauce Viejo. Ambos fueron trasladados a la Subcomisaría 13.ª.

Los identificados como presuntos autores del hecho son L. N. P., de 30 años, y un adolescente de 14. Hasta el momento, dos de las tres personas que habrían ingresado a la vivienda quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación judicial

Los agentes informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso que los dos aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran examinados por Medicina Legal, identificados formalmente y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

Además, ordenó establecer el estado de salud del hermano del propietario, identificar a posibles testigos entre los vecinos y verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona. También dispuso el secuestro de las imágenes registradas por esos dispositivos y por las cámaras de la vivienda.

Por último, solicitó la realización de peritajes bomberiles para determinar el origen del incendio.

La causa fue caratulada provisoriamente como robo, incendio, daños y lesiones, mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar al tercer sospechoso.

Sauce Viejo robo casa incendio
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