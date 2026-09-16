Falso sacerdote: aseguran que llevó sus estafas de Santo Tomé a Sauce Viejo y también se hizo pasar por excombatiente de Malvinas

El padre José Milessi, de la Parroquia Inmaculada, advirtió en UNO Santa Fe por un hombre que pide donativos y ofrece rifas puerta a puerta. Habría utilizado distintas identidades.

Falso sacerdote. Un hombre se hace pasar por cura para pedir donativos y vender rifas en Santo Tomé y Sauce Viejo.

La comunidad religiosa de Santo Tomé permanece en alerta por la presencia de un hombre que, según las denuncias recibidas por la Iglesia, se presenta como sacerdote y recorre distintos barrios para pedir dinero y ofrecer rifas o elementos a cambio de aportes.

El sacerdote José “Pepe” Milessi , de la Parroquia Inmaculada Concepción, explicó que los primeros avisos comenzaron a llegar durante la semana pasada.

“Desde la semana pasada, desde el día miércoles más o menos, por comentarios de feligreses o de ciudadanos de la ciudad de Santo Tomé, notamos la presencia de una persona que es un estafador, que se hacía pasar por cura”, señaló Milessi a UNO Santa Fe.

Según relató, el hombre “andaba ofreciendo rifas, pidiendo donativos a las personas en nombre de la Parroquia Inmaculada”.

Se presentó como "Jorge Fernández"

De acuerdo con los testimonios que recibió el sacerdote, el sospechoso se identificaba como "Jorge Fernández" y aseguraba ser el nuevo párroco de la Parroquia Inmaculada.

“Se hacía presentar o se presentaba con el nombre de Jorge Fernández, diciendo que era el nuevo párroco, el nuevo cura, digamos, de acá de la Parroquia Inmaculada”, explicó Milessi.

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El hombre habría recorrido distintos sectores de Santo Tomé con la misma modalidad. El jueves fue reportado en la zona de Luján y el viernes en el sector correspondiente a la parroquia de La Paz.

En algunos casos, según Milessi, ofrecía determinados elementos a precios elevados argumentando que el dinero sería destinado a acciones de bienestar público.

También habría estado en Sauce Viejo

La advertencia tomó mayor dimensión luego de que Milessi recibiera información sobre el recorrido del hombre por otras localidades de la zona. “Nos llegó el comentario de que esto se hizo pasar por excombatiente de Malvinas y ofrecía un bono y una rifa, digamos, como a 25.000 pesos”, contó.

Según esa información, en otro lugar el hombre habría utilizado el nombre "Gustavo Gatti" y se habría presentado como excombatiente de Malvinas.

Milessi sostuvo además que el mismo individuo habría estado en Sauce Viejo, aunque aclaró que la información sobre sus movimientos fuera de Santo Tomé llegó a través de comentarios y testimonios posteriores.

“En otro lugar donde se hizo pasar por excombatiente se hacía llamar Gustavo Gatti, pero en definitiva no, son nombres seguramente ficticios”, señaló. La utilización de distintas identidades es, precisamente, uno de los elementos que la comunidad religiosa busca advertir para evitar nuevos casos.

La Iglesia notificó a la Policía

Ante los primeros reportes, desde la Parroquia Inmaculada decidieron comunicar públicamente la situación. “Frente a eso comenzamos nosotros a notificar que es un cura falso, es un estafador”, explicó Milessi.

Además, se realizó una notificación policial, mientras que algunos de los vecinos que habrían tenido contacto con el hombre también recurrieron a la Policía. “Hasta ahora la policía no nos comentó, digamos, que hayan apresado alguna persona que usurpaba de esta actividad”, indicó el sacerdote.

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Advierten por el ingreso a las viviendas

Milessi remarcó que el riesgo no está únicamente relacionado con la posibilidad de entregar dinero. “Primero está haciendo usurpación de un ministerio, de un cargo que no tiene, y segundo estafa a la gente”, sostuvo.

El sacerdote explicó que la figura religiosa puede generar confianza suficiente como para que una persona permita el ingreso de un desconocido a su vivienda.

“La figura de un cura es una figura representativa y que genera cierta empatía, y a veces uno lo puede dejar entrar en su casa”, señaló.

Por eso, pidió especialmente a los adultos mayores extremar las precauciones ante personas que se presenten como sacerdotes y soliciten dinero.

Recomiendan no entregar dinero y llamar al 911

Desde la comunidad religiosa solicitaron a los vecinos no entregar dinero ni permitir el ingreso de desconocidos que aseguren actuar en nombre de una parroquia.

Ante una situación similar, recomendaron comunicarse con el 911 y aportar información que pueda ayudar a identificar al sospechoso, como características físicas, vestimenta o vehículo.

Milessi agradeció la difusión de la advertencia y remarcó la importancia de prevenir nuevos casos. “Especialmente los adultos mayores, que terminan siendo muchas veces los más frágiles en este aspecto, sean estafados y se resguarden”, expresó.

Y dejó una frase que resume la advertencia: “No están dejando entrar a un cura, sino que están dejando entrar a un estafador”.