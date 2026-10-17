Tragedia en la Ruta 34: dos muertos tras el vuelco de una camioneta entre Rafaela y Sunchales

El siniestro ocurrió este sábado, después del mediodía, en un tramo de la ruta nacional 34. Por causas que se investigan, el conductor de una camioneta que circulaba de sur a norte perdió el control, se despistó hacia la banquina y dio varios vuelcos. Dos de los ocupantes murieron y los otros dos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de Rafaela.

Investigación en curso. Se analiza el siniestro vial ocurrido entre Rafaela y Sunchales, donde volcó una camioneta.

Este sábado, alrededor de las 12, se produjo un siniestro vial en el kilómetro 230 de la Ruta 34 , en el tramo que une las ciudades de Rafaela y Sunchales, en el departamento Castellanos. Por causas que se investigan, el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo y volcó, lo que provocó la muerte de dos personas y dejó otras dos heridas.

Oficiales y suboficiales del Escuadrón Seguridad Vial Rafaela de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) tomaron conocimiento del hecho a través de la Guardia de Prevención de la unidad y desplegaron un operativo de seguridad para prevenir nuevos accidentes y regular el tránsito, que circuló a muy baja velocidad.

Dos muertos y dos heridos

Los gendarmes constataron que una camioneta que circulaba de sur a norte perdió el control, se despistó hacia la banquina y dio varios vuelcos. En el vehículo viajaban cuatro personas mayores de edad: dos murieron y las otras dos fueron trasladadas al Hospital Jaime Ferré de Rafaela.

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Hasta el momento, no se había informado sobre su estado de salud. En el lugar también trabajaron efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Unidad Regional V Castellanos de la Policía de Santa Fe (PSF), peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI), bomberos zapadores y personal médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107).

Atribución delictiva

Las autoridades de Gendarmería Nacional, de la Unidad Regional V Castellanos y de la Policía de Investigaciones (PDI) informaron sobre el siniestro al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó establecer el estado de salud de las dos personas heridas, identificar a posibles testigos y verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el hecho.

También dispuso la realización de peritajes criminalísticos y el traslado de los dos cuerpos a la morgue judicial para que los médicos forenses practicaran las autopsias y determinaran las causas de muerte. Los peritajes estuvieron a cargo de especialistas del área Científica de la PDI. La calificación legal provisoria de la causa es homicidio culposo.