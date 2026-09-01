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Un choque frontal entre un camión y un auto dejó un muerto en la Ruta Nacional 34 a la altura de Ataliva

El siniestro ocurrió este martes pasadas las 18 en el kilómetro 251. El conductor del vehículo menor falleció en el acto, mientras que el camionero fue derivado a Sunchales. La ruta permaneció cortada en ambos sentidos.

Juan Trento

Por Juan Trento

1 de septiembre 2026 · 20:43hs
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Tragedia en la Ruta 34. Un muerto tras un choque entre un camión y un auto cerca de Ataliva.

Tragedia en la Ruta 34. Un muerto tras un choque entre un camión y un auto cerca de Ataliva.

Esta tarde de martes, cerca de las 18.20, sobre la traza de la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 251, en cercanías de la localidad de Ataliva, se produjo un siniestro vial en el que colisionaron de frente un camión y un vehículo de menor porte.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte perdió la vida en el lugar, mientras que el conductor del camión fue trasladado a un nosocomio de la ciudad de Sunchales.

LEER MÁS: Reclamo a Nación por el estado de ruta 34: 190 muertes desde 2019 y 16 en lo que va del año

Operativo de Gendarmería en la Ruta Nacional 34

En el sitio trabajaron oficiales del Escuadrón de Seguridad Vial de la Policía de Santa Fe (PSF), que realizaron tareas de balizamiento y prevención, y personal de Bomberos de la ciudad de Sunchales, que intervinieron en las labores de asistencia. También concurrieron agentes de Corredores Viales. La traza de la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 251, permaneció con el tránsito cortado en ambos carriles.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del siniestro vial a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que sean identificadas todas las personas que puedan brindar información como testigos, que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran contener imágenes sobre el hecho.

Además, también ordenó, la realización de los peritajes criminalísticos, los que fueron hechos por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de homicidio culposo.

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