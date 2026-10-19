Una mujer de Rafaela denunció que fue asaltada y abusada sexualmente tras aceptar viajar en moto en la ruta 34

El aberrante episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes en un descampado de Ibarlucea, en el cruce con la ruta A012. La víctima, de 45 años, hacía dedo en la rotonda de Circunvalación cuando un motociclista la abordó. El agresor le robó la mochila, la violó y la amenazó afirmando que había salido recientemente del penal de Coronda.

La víctima, oriunda de Rafaela, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer. Foto: archivo UNO Santa Fe.

Una mujer de 45 años, oriunda de Rafaela , denunció en la madrugada de este lunes haber sido asaltada y abusada en un descampado ubicado en las inmediaciones de la ruta 34 y la A012, en jurisdicción de Ibarlucea. Según agregó, el agresor huyó en una moto con su mochila.

La víctima fue entrevistada por el Comando Radioeléctrico de Granadero Baigorria. Señaló que hacía dedo en la rotonda de Circunvalación y la ruta 34, cuando un motociclista se ofreció a llevarla.

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Abuso sexual

De acuerdo al relato de la denunciante, el sospechoso luego se desvió del camino, se metió en una zona oscura y sustrajo su mochila, que contenía sus pertenencias, entre ellas, el celular. Después, la violó.

El delincuente también intimidó a la mujer diciéndole que hacía poco tiempo había salido de la cárcel de Coronda.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para la toma de la declaración y los exámenes de rigor. Además, la fiscal Mariángeles Lagar del Ministerio Público de la Acusación pidió el relevamiento de cámaras de videovigilancia y búsqueda de rastros.