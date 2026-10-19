Violenta gresca de madrugada en barrio Cabaña Leiva: un hombre armado amenazó a vecinos y fue molido a golpes

Sucedió durante la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada sobre Edmundo J. Rosa al 10.000. Oficiales de la División Judicial de la policía capitalina actuaron en consecuencia a una denuncia. Aprehendieron a los dos involucrados de 35 y 37 años. Secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con 24 balas y otra de aire comprimido.

Esta madrugada de lunes, en calle Edmundo Rosas al 10,000 de la ciudad de Santa Fe, en barrio Cabaña Leiva , una discusión entre varias personas terminó con dos hombres aprehendidos: uno de ellos fue señalado como presunto autor de amenazas con un arma de fuego y el otro, como uno de quienes lo habrían golpeado.

El aviso llegó a los operadores de la central de emergencias 911 y daba cuenta de un hombre que estaría armado. Los operadores comisionaron al lugar a oficiales de la Brigada de Orden Urbano (BOU). Al llegar, los oficiales encontraron a un grupo de personas que discutían. Los presentes señalaron a un hombre de 35 años como quien presuntamente los había amenazado con un arma de fuego. Por su parte, el hombre señalado manifestó que había sido golpeado por varias personas, entre ellas un hombre de 37 años.

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Arma de guerra

Los oficiales secuestraron de manera preventiva una pistola Bersa TPR9 calibre 9 milímetros, con dos cargadores y 24 balas, y otra pistola de aire comprimido con varios balines. Los dos hombres fueron aprehendidos y trasladados para su revisión médica. La médica interviniente constató lesiones leves en el rostro del hombre de 35 años, mientras que el de 37 no presentaba dolencias ni lesiones visibles.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que los dos hombres aprehendidos siguieran privados de su libertad, que sean identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de amenazas calificadas por el uso de arma y lesiones leves.