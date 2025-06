Fuerte denuncia de Kicillof: dijo que la cámara de comercio de EEUU pidió el fallo contra Cristina

Axel Kicillof denunció que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) pidió la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, por la que tendrá que cumplir seis años de prisión y no podrá ser candidata.

"Yo creo que AmCham pidió directamente la condena", denunció en Radio El Destape. "No se puede dejar de tener en cuenta que hace poco en Estados Unidos le sacaron la visa. Parecía que era algo sin conexión directa, pero esta condena no puede no leerse dentro de esa otra decisión, obviamente tiene una magnitud internacional", continuó.

"Hoy la derecha, la ultraderecha, se ha convertido en una especie de club trasnacional del que Milei forma parte", agregó Kicillof.

amcham.jpg Facunado Gómez Minujím, presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Kicillof calificó el fallo de la Corte como un "desastre" en el marco de "en una causa absolutamente toqueteada y preparada para hacerlo (condenarla) sin pruebas y por fuera del derecho".

"El fallo tiene un carácter de intimidación y disciplinamiento de la dirigencia política. la condenan a Cristina por algo absolutamente inexplicable desde la responsabilidad, más allá de que tampoco se encontraron ni subejecuciones ni desvíos de las obras que analizaron. Ni siquiera hay algo para constatar, como en otros casos: una afirmación, un hecho", analizó.

"Tiene todos los condimentos: si no les gusta lo que hace determinado funcionario, aunque haya sido dos veces presidenta, te cae una condena sin pruebas. Desde el punto de vista de la democracia, esto es gravísimo", continuó el gobernador.

"El mensaje es que no les tenemos miedo. Vamos a seguir trabajando. Buscaremos la forma, los caminos. Y desde la dirigencia ahora se redoblan los esfuerzos. Nadie va a aflojar y tomar amenazas, por más tremendas que sean", completó.