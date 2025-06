The New York Times reflejó el fallo contra Cristina Kirchner: "Un titán político en Argentina es condenado a prisión"

El periódico de EEUU le dedicó un artículo donde dice que la decisión del máximo tribunal de justicia le bloqueó el “planeado regreso político” a la ex presidenta.

El periódico The New York Times reflejó este martes el fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, por el que el máximo tribunal confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta por corrupción.