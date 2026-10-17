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Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23

El gobernador de Santa Fe ratificó su posición frente al Poder Ejecutivo nacional tras el intento fallido de la oposición para derogar la normativa

17 de octubre 2026 · 20:21hs
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Pullaro deslizó que no tuvo que ver con la acción de Gisela Scaglia en el Congreso.

Pullaro deslizó que no tuvo que ver con la acción de Gisela Scaglia en el Congreso.

El gobernador Maximiliano Pullaro sentó posición frente a la reciente sesión en la que la oposición no pudo derogar el DNU 70/23, uno de los pilares normativos de la gestión del presidente Javier Milei. Consultado sobre la postura de dos legisladores de Provincias Unidas, respondió este viernes: "No voy a entrar a contestar cosas que no son verdad".

El jefe de la Casa Gris se metió en la discusión parlamentaria a partir de una consulta periodística durante la última subasta de bienes incautados al delito. Allí reiteró que su prioridad sigue siendo "defender los intereses de Santa Fe".

En sus últimas declaraciones, el mandatario provincial evitó asumir la responsabilidad por la ausencia de los diputados del PRO, Gisela Scaglia y José Núñez, cuando el peronismo y otras fuerzas intentaban dar quórum este jueves en la Cámara baja. En este sentido, sólo replicó: "La oposición siempre me critica y está bien que así sea, es el juego de la política".

Pullaro volvió a tratar de distanciarse del gobierno de Milei

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) no sólo se refirió a los intereses de Santa Fe para definir su posición política actual. "Siempre vamos a defender a la educación pública y en el debate por el presupuesto 2027, nuestros legisladores acompañarán un mayor financiamiento para las universidades", anticipó.

Por otra parte, Pullaro recordó que acompañó las medidas nacionales que consideró correctas. No obstante, reiteró una advertencia en cuanto a las dificultades que genera la situación económica para la mayoría de los argentinos. “A la gente le cuesta llegar a fin de mes y tenemos que trabajar para que pueda estar mejor”, manifestó.

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Finalmente, el gobernador de Santa Fe volvió a pedir que el presupuesto aprobado por el Congreso contemple un retorno de parte del dinero que la provincia genera. En particular, se mostró interesado en contar con nuevas obras e inversiones durante 2027.

El mensaje del jefe de la Casa Gris surgió luego de las críticas opositoras al faltazo de Scaglia y Núñez en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. Algunos sectores interpretaron que su ausencia fue una señal de acercamiento de Pullaro a Milei, aunque ninguno de los protagonistas dio cuenta de esto.

Pullaro DNU Provincias Unidas Senado
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