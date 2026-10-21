El gobernador habilitó la repavimentación de casi tres kilómetros en los puentes al oeste de La Penca y Caraguatá y firmó el inicio de la reconstrucción de otros 38,6 kilómetros entre el arroyo Saladillo Amargo y el río Salado. “En Santa Fe tenemos el plan de obra pública más ambicioso del país”, afirmó.

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este miércoles la repavimentación de casi tres kilómetros en los puentes sobre el río Salado, al oeste de La Penca y Caraguatá, y firmó en Gobernador Crespo el acta de inicio de una nueva etapa de obras sobre la Ruta Provincial 39, que demandará una inversión de $54.858.629.000 .

Las intervenciones forman parte de los trabajos viales que la Provincia lleva adelante en el departamento San Justo, en una zona de circulación de camiones y producción agropecuaria. La nueva obra comprende la reconstrucción integral y el ensanche de 38,6 kilómetros entre el arroyo Saladillo Amargo y el río Salado.

Durante las actividades, Pullaro defendió el programa de infraestructura de su gestión y sostuvo que Santa Fe tiene “el plan más ambicioso de obra pública de la Argentina”, con una mirada puesta en la producción, la logística y la generación de empleo.

“En nuestra provincia, la obra pública es sinónimo de honestidad y de transparencia”, afirmó el mandatario, quien aseguró que su administración logró reducir los costos de las obras en un 40%.

Una inversión de casi $55.000 millones para reconstruir la Ruta 39

La obra cuyo inicio se formalizó en Gobernador Crespo abarca 38,6 kilómetros de la Ruta Provincial 39, entre el arroyo Saladillo Amargo y el río Salado. El proyecto contempla una reconstrucción completa de la calzada y su ensanche para mejorar las condiciones de circulación.

Según los detalles técnicos difundidos por el Gobierno provincial, se ampliará la caja vial 50 centímetros a cada lado para construir banquinas pavimentadas. La calzada tendrá 7,30 metros de ancho y la sección total alcanzará los 8,30 metros.

La inversión prevista asciende a $54.858.629.000.

Pullaro vinculó estas intervenciones con la necesidad de mejorar la infraestructura que utiliza el sector productivo. Sostuvo que la reparación de rutas y caminos permite abaratar los costos de producción y logística, además de generar trabajo e impulsar la actividad económica.

El gobernador también comparó el ritmo de ejecución de su gestión con el de años anteriores. Afirmó que la Provincia encaró “el programa de obra pública más importante que tuvo la provincia” en un contexto económico nacional adverso y señaló que, en 34 meses, Santa Fe hizo lo mismo que se había realizado durante los ocho años anteriores en materia de obras.

En ese marco, insistió en que la inversión en infraestructura vial y energética y en conectividad resulta central para sostener la producción y el crecimiento provincial.

Repavimentación en los puentes sobre el río Salado

La otra intervención inaugurada comprende casi tres kilómetros de repavimentación y mejoras de taludes en los puentes sobre el río Salado, al oeste de La Penca y Caraguatá.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la importancia de los trabajos y los vinculó con la preparación ante posibles contingencias hídricas. Según expresó, la intervención representa “un refuerzo importante y una inversión realizada en el momento justo” ante la llegada del fenómeno de El Niño.

Enrico también se refirió a la obra de la Ruta 39 y la calificó como una de las más importantes que lleva adelante la Provincia. Entre los objetivos mencionó la resolución de un cruce peligroso mediante la construcción de una rotonda de hormigón sobre una ruta nacional.

“Es una decisión muy grande de inversión del gobernador Pullaro”, afirmó el ministro, y remarcó que la Provincia asumirá el costo de esa intervención porque, según señaló, la prioridad es cuidar la vida de las personas.

Borla destacó el impacto para el departamento San Justo

El senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, calificó la jornada como “un día histórico para todo el departamento” y señaló que las obras permitirán fortalecer la circulación entre las localidades de la región.

El legislador destacó la importancia de los corredores viales para el transporte de cargas y la actividad agropecuaria. Definió a la zona como productiva y bioceánica, con rutas que conectan a varios departamentos de la provincia.

Por su parte, los presidentes comunales de La Penca y Caraguatá, Efren Cancián, y de Gobernador Crespo, Luciano Lemer, coincidieron en destacar el impacto de las intervenciones para las localidades y las empresas de la región.

Ambos defendieron la ejecución de obra pública y sostuvieron que los trabajos permitirán mejorar la salida de la producción agropecuaria, generar movimiento económico y favorecer la actividad laboral en la zona.

Pullaro defendió el costo de las obras públicas

Durante su discurso, el gobernador también apuntó a la transparencia en la ejecución de los trabajos y aseguró que su gestión redujo en un 40% los costos de la obra pública.

La afirmación se enmarcó en su defensa del programa de infraestructura provincial, en contraste con los recortes de inversión pública que, según sostuvo, aplicaron el Gobierno nacional y otras jurisdicciones.

Pullaro planteó que Santa Fe necesita seguir mejorando su infraestructura vial y energética, además de ampliar la conectividad, y convocó a dar los debates necesarios para que la provincia continúe impulsando el trabajo y la producción.

De los actos participaron también el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el presidente comunal de Colonia Dolores, Mario Villalba; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el subadministrador de la DPV zona norte, Sergio Cardozo; y el director coordinador de la zona 4 San Javier, Héctor Rossi.