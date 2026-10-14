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A días del descarrilamiento del tren, ahora un choque enciende el alerta vecinal: "Los trenes vienen muy rápido y las vías están descalzadas"

El siniestro ocurrió durante la madrugada del último viernes a la altura de barrio Villa Setúbal. Este miércoles, el choque del tren con un vehículo en el paso a nivel de Vélez Sarsfield y Salvador del Carril, generó la urgente necesidad de los vecinos de una solución. Denuncian exceso de velocidad y falta de mantenimiento en las vías

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

14 de octubre 2026 · 19:56hs
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A días del descarrilamiento del tren

A días del descarrilamiento del tren, ahora un choque enciende el alerta vecinal: "Los trenes vienen muy rápido y las vías están descalzadas"

El paso de las formaciones del tren de carga por el ejido urbano de la ciudad de Santa Fe volvió a convertirse en un dolor de cabeza para miles de automovilistas y en un motivo de profunda alarma para los vecinos que residen al borde de la traza ferroviaria.

Alrededor de las 05:30 del pasado viernes, una formación operada por Belgrano Cargas sufrió un descarrilamiento en una de las curvas de la calle Lavaise. La parálisis del convoy —que transportaba cereales hacia las terminales portuarias del sur provincial— provocó el bloqueo de varios pasos a nivel estratégicos, extendiendo el caos vehicular hacia zonas de avenida General Paz, Hernandarias y Casanello durante las primeras horas de la mañana hasta que operarios lograron liberar las arterias principales.

Una formación del Belgrano Cargas descarriló a la altura de Lavaisse y Vélez Sarsfield

Una formación del Belgrano Cargas descarriló a la altura de Lavaisse y Vélez Sarsfield

LEER MÁS: Vecinos hartos de los descarrilamientos en Santa Fe: denuncian vías en mal estado y trenes que circulan a alta velocidad

"Vienen demasiado rápido para cruzar la ciudad. Las vías están descalzadas, ponen piedras con tierra y cuando llueve la tierra se hunde. Se nota una falta de mantenimiento preocupante", explicaron los vecinos de calle Lavaise.

A toda esta situación, se sumó lo ocurrido este miércoles por la tarde con el choque del tren con un vehículo en el paso a nivel de Vélez Sarsfield y Salvador del Carril, situación que generó la urgente necesidad de los vecinos de una solución, quienes denunciaron exceso de velocidad y falta de mantenimiento en las vías.

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Quejas de los vecinos: alta velocidad, vías descalzadas y frecuencia en cosecha

El accidente reavivó duras críticas de la comunidad de barrio Los Hornos y zonas aledañas, quienes señalaron que la frecuencia de paso se intensificó notablemente por la temporada de cosecha, alcanzando formaciones de más de 70 vagones cada tres o cuatro horas.

Entre los principales reclamos planteados por los frentistas se destacan:

Velocidad inadecuada: aseguran que los trenes atraviesan los cruces urbanos a velocidades excesivas para zonas densamente pobladas.

Deficiencias técnicas en el tendido: denuncian que el Balasto (las piedras sobre las que se apoyan los durmientes) se mezcla con tierra y se hunde con las lluvias, dejando los rieles desestabilizados y propensos a descalzamientos.

Reincidencia en la curva: apuntaron que el tramo de calle Lavaise ya había sido reparado en ocasiones anteriores y vuelve a presentar fallas estructurales recurrentes.

La sombra del Circunvalar Ferroviario paralizado

El episodio reabrió el debate sobre el estado de la obra del Circunvalar Ferroviario de Santa Fe, un proyecto de infraestructura estratégico diseñado para desviar la totalidad del tránsito de cargas por fuera del mapa urbano de la capital provincial.

Actualmente, la obra se encuentra completamente paralizada. Mientras no existan precisiones oficiales sobre la reanudación de los trabajos o la asignación de presupuestos para su finalización, los trenes cerealeros de gran porte continuarán atravesando vecindarios populosos, reeditando el peligro de descarrilamientos y las interrupciones en la movilidad urbana santafesina.

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