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Vecinos hartos de los descarrilamientos en Santa Fe: denuncian vías en mal estado y trenes que circulan a alta velocidad

La historia se repite: vecinos cansados de los descarrilamientos denuncian la falta de soluciones y cuestionan el mantenimiento de las vías. Mientras tanto, el Circunvalar ferroviario sigue paralizado.

10 de octubre 2026 · 08:26hs
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Una formación del Belgrano Cargas descarriló a la altura de Lavaisse y Vélez Sarsfield. Crece el malestar y el hartazgo de los vecinos.

Una formación del Belgrano Cargas descarriló a la altura de Lavaisse y Vélez Sarsfield. Crece el malestar y el hartazgo de los vecinos.
Una formación del Belgrano Cargas descarriló a la altura de Lavaisse y Vélez Sarsfield. Crece el malestar y el hartazgo de los vecinos.

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Una formación del Belgrano Cargas descarriló a la altura de Lavaisse y Vélez Sarsfield. Crece el malestar y el hartazgo de los vecinos.

El descarrilamiento de una formación del Belgrano Cargas durante la madrugada de este viernes volvió a generar complicaciones en el tránsito de la ciudad de Santa Fe y reavivó los reclamos de los vecinos que viven cerca de las vías.

Según sus testimonios, los trenes circulan a alta velocidad y el estado de las vías presenta problemas de mantenimiento.

Otra vez descarriló un tren en Santa Fe y complica el tránsito: hay varios vagones volcados

El incidente ocurrió alrededor de las 5.30, a la altura de calle Lavaise. La formación bloqueó durante varias horas distintos pasos a nivel y provocó inconvenientes que se extendieron hasta la zona de avenida General Paz. Luego, los trabajadores ferroviarios lograron liberar el tránsito en sectores como Casanello, Hernandarias y General Paz.

“Las vías están malísimas y descarrilan”

Una vecina contó que no escuchó el paso del tren durante la madrugada, aunque aseguró que un vecino que estaba despierto le comentó que la formación circulaba rápido. “Vienen demasiado rápido para cruzar la ciudad. Entonces, las vías están malísimas y descarrilan”, afirmó.

Una formación del Belgrano Cargas descarriló a la altura de Lavaisse y Vélez Sarsfield

Una formación del Belgrano Cargas descarriló a la altura de Lavaisse y Vélez Sarsfield

La mujer también señaló la frecuencia con la que pasan las formaciones, especialmente durante la época de cosecha. Según relató, algunos trenes circulan cada tres o cuatro horas y pueden tener más de 70 vagones, en viajes vinculados al transporte de cereales hacia Rosario.

Al referirse a otros sectores de la ciudad, mencionó que también se registran descarrilamientos en la zona del Prado y en una curva hacia el sur. Además, cuestionó el estado de las vías, incluso después de trabajos recientes.

“Las vías estaban muy flojas, descalzadas. Ponen piedras con tierra, pero después, cuando llueve, la tierra se hunde y quedan las piedras solas. Se nota poco mantenimiento”, describió en declaraciones a Telefé Santa Fe.

Cuestionamientos al mantenimiento

Otros vecinos coincidieron en sus críticas a los trabajos que se realizan sobre las vías. Una de las entrevistadas sostuvo que, aunque los operarios trabajan todos los días, las tareas no serían adecuadas. Otro vecino afirmó que no observa un mantenimiento constante y también mencionó la acumulación de basura en la zona.

Los testimonios apuntaron nuevamente a la curva de calle Lavaise, donde, según señalaron, ya se habían realizado reparaciones. “Hay que preocuparse más por el problema en calle Lavaise, en la curva, esa que ya fue arreglada en su momento y ahora, de vuelta”, expresó uno de los vecinos.

Ante la reiteración de estos episodios, los vecinos insistieron en la necesidad de revisar tanto la velocidad de circulación como las condiciones de las vías.

El circunvalar paralizado

El descarrilamiento también volvió a poner en discusión la obra de Circunvalación ferroviaria, un proyecto que busca sacar las formaciones de carga del ejido urbano de Santa Fe.

La obra permanece paralizada y, mientras no se retomen los trabajos, los trenes continuarán atravesando la ciudad. Los vecinos plantearon su preocupación por la repetición de los accidentes y por las condiciones en las que circulan las formaciones.

La finalización de la obra permitiría desviar el tránsito ferroviario de cargas fuera de la ciudad, aunque por el momento no hay precisiones sobre cuándo se reanudarán los trabajos.

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