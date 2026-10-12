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Acueducto Santa Fe-Córdoba: la obra ya tiene un 25 % de avance y beneficiará a más de 400.000 habitantes

El Bloque A del acueducto avanza entre Coronda y San Francisco y permitirá llevar agua potable a 54 localidades de Santa Fe y Córdoba. En su primera etapa, beneficiará a más de 400.000 habitantes.

12 de octubre 2026 · 08:11hs
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Acueducto Biprovincial: avanza el Bloque A entre Coronda y San Francisco

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Acueducto Biprovincial: avanza el Bloque A entre Coronda y San Francisco, con un 25% de ejecución.

El Gobierno de Santa Fe continúa con la ejecución del Bloque A del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba, una obra que registra un 25 % de avance y que permitirá llevar agua potable a 32 localidades santafesinas y 22 cordobesas.

El proyecto, desarrollado de manera articulada por los ministerios de Obras Públicas y de Economía de la Provincia de Santa Fe, se extiende entre Coronda y San Francisco. En su primera etapa, garantizará el acceso al agua potable a más de 400.000 habitantes de ambas provincias.

Acueducto Biprovincial: avanza el Bloque A entre Coronda y San Francisco, con un 25% de ejecución.

Acueducto Biprovincial: avanza el Bloque A entre Coronda y San Francisco, con un 25% de ejecución.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el avance de los distintos frentes de trabajo. “Sostenemos un ritmo constante en la obra del bloque A, que ya alcanza el 25 % de avance general. En el predio de la planta potabilizadora comenzamos a levantar la estructura de hormigón del sector de oficinas y comedor; avanzamos en la cámara de carga, por donde ingresará el agua cruda, y preparamos las losas y los tabiques divisorios de la gran cisterna de agua tratada”, explicó.

Además, precisó que los trabajos sobre la cañería troncal de 1.700 milímetros de diámetro atraviesan una instancia decisiva. “Estamos a pocos metros de concluir una tarea de alta precisión. Ya completamos el cruce bajo un canal e instalamos los tubos de plástico reforzado con fibra de vidrio dentro del túnel ejecutado bajo la Autopista Rosario-Santa Fe”, señaló.

Impacto

Enrico remarcó el impacto de la obra en la vida cotidiana de las comunidades beneficiadas. “Abrir la canilla en cualquier momento del día y disponer de agua segura y de calidad permite realizar las tareas cotidianas de un hogar y dejar atrás los cortes del servicio o la falta de presión que durante años afectaron a nuestras comunidades”, afirmó.

Por su parte, la vocal suplente de la Unidad Ejecutora Biprovincial, Paula Nardín, explicó que el cruce subterráneo de la Autopista AP-01 mediante el sistema de túnel liner constituye una de las tareas más complejas del proyecto.

“Ya se completó la excavación subterránea y ahora se instalan las tuberías de plástico reforzado con fibra de vidrio a través del túnel. Esta tecnología permite atravesar un corredor de altísimo tránsito sin interrumpir la circulación vehicular”, detalló.

Nardín agregó que, en paralelo, avanzan las cámaras de desagüe y de aire, junto con el hormigonado de la cámara de carga, donde ingresará el caudal que será potabilizado en la futura planta.

Cada avance en la planta potabilizadora y en la tubería troncal se articula con los bloques B y C de la obra. El sistema de captación, potabilización y conducción permitirá que el agua tratada llegue con la presión adecuada y bajo estrictos controles de calidad fisicoquímica a cada una de las localidades comprendidas en el acueducto.

Acueducto Biprovincial: avanza el Bloque A entre Coronda y San Francisco, con un 25% de ejecución.

Acueducto Biprovincial: avanza el Bloque A entre Coronda y San Francisco, con un 25% de ejecución.

Crédito del Fondo OPEP para el Bloque D

El vocal titular de la Unidad Ejecutora Biprovincial, Gonzalo Saglione, destacó las gestiones de financiamiento internacional para las etapas siguientes. “Obtuvimos US$ 65 millones del Fondo OPEP para financiar el Bloque D del Acueducto Biprovincial, un proyecto integral de US$ 460 millones”, indicó.

El funcionario explicó que el crédito será distribuido en partes iguales entre Santa Fe y Córdoba. Se suma a los US$ 50 millones aportados por el Fondo Kuwaití para el bloque A y a los US$ 100 millones del Fondo Saudí destinados a los bloques B y C.

“Este respaldo reafirma la solidez financiera del proyecto y la confianza de los organismos multilaterales en las provincias de Santa Fe y Córdoba”, sostuvo Saglione.

El Bloque A del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba cuenta con financiamiento del Fondo Kuwaití y con partidas asignadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

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