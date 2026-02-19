Acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevará agua a diez localidades

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la apertura de sobres para los bloques B y C de la Fase 1 del Acueducto Santa Fe–Córdoba. La obra, con un presupuesto oficial de $165.700 millones, ampliará el abastecimiento de agua potable en ambas provincias y suma financiamiento internacional.

El Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba dio este jueves un nuevo paso administrativo y político con la apertura de diez ofertas técnicas para ejecutar los bloques B y C de la Fase 1 de la obra, un tramo estratégico que permitirá ampliar el suministro de agua potable en el centro de la provincia.

El acto se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro , junto a la vicegobernadora de Córdoba, Miryan Prunotto . El presupuesto oficial asciende a $165.700 millones (valores base enero 2025) .

Los trabajos contemplan la instalación de más de 38 kilómetros de cañería troncal y 80 kilómetros de ramales, además de la construcción de la Estación de Bombeo N° 2 y nuevos centros de distribución. El objetivo es garantizar agua apta para consumo en Arocena, Gessler, Larrechea, San Fabián, Barrancas, Loma Alta, Gálvez, San Eugenio, Campo Piaggio y López.

Pullaro trazó un crudo diagnóstico: "Nos toca atravesar años muy duros con una economía que no levanta"

Durante su discurso, Pullaro puso el foco en la dimensión institucional del proyecto. “Aquí hay continuidad institucional, mucha planificación y políticas de Estado. Eso nos distingue en el plano nacional”, afirmó el mandatario.

El gobernador sostuvo que, en un contexto económico adverso marcado por la caída de la coparticipación y la recaudación, ambas provincias decidieron sostener una obra pública de gran escala. “Tiene un impacto social y productivo, apuesta al desarrollo, a la igualdad y a la generación de empleo privado”, remarcó.

En la misma línea, Prunotto valoró la cantidad de ofertas presentadas y vinculó la infraestructura con el concepto de equidad. “No hay libertad si no hay igualdad, y la igualdad no se da si no hay infraestructura y si no llega a cada uno de nuestros vecinos”, señaló.

Por su parte, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, destacó la triple dimensión del proyecto: la escala de la infraestructura, el impacto territorial y la calidad institucional del proceso.

Detalles técnicos y financiamiento

Desde la Unidad Ejecutora Biprovincial (UEB) precisaron que el Bloque B incluye la finalización de ramales hacia Barrancas y Gessler, con 20,4 kilómetros de línea principal, y permitirá abastecer también a Arocena, Larrechea y San Fabián.

El Bloque C, en tanto, representa una intervención de mayor envergadura: contempla la construcción de la Estación de Bombeo N° 2, con una cisterna de 9.500 metros cúbicos y cuatro bombas verticales de alta capacidad, claves para sostener el caudal en el tramo troncal y los ramales secundarios. Este segmento ampliará el servicio hacia Loma Alta, Gálvez, San Eugenio, Campo Piaggio y López.

El financiamiento del Acueducto proviene principalmente de organismos árabes de crédito internacional, con garantías del Gobierno nacional y el compromiso conjunto de ambas provincias. Entre los principales prestamistas se encuentran el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe y el Fondo Saudí para el Desarrollo.

Presencias institucionales

Del acto participaron también los ministros Fabián Bastia (Gobierno e Innovación Pública) y Lisandro Enrico (Obras Públicas); la diputada provincial Clara García; la secretaria de la Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone; el secretario cordobés de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Fabián Massei; la directora provincial de Acueductos, Paula Nardín; y los vocales de la UEB, Gonzalo Saglione (Santa Fe) y Federico Banchio (Córdoba), entre otras autoridades.

Con la apertura de sobres ya concretada, el proyecto suma un nuevo hito en una obra que apunta a garantizar abastecimiento de agua potable y consolidar una política de integración regional entre Santa Fe y Córdoba.

Diez oferentes en carrera

Las propuestas técnicas fueron presentadas por: