La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) emitió nuevas alertas sanitarias que recaen sobre dos marcas de aceite de girasol, ordenando la prohibición de su comercialización, transporte, tenencia y exposición en toda la provincia, tras constatar que los productos no cumplen con las normativas alimentarias vigentes.
Alerta de la Assal: prohíben dos marcas de aceite de girasol por adulteración y falso rotulado en Santa Fe
La Assal dispuso la prohibición de tenencia, transporte, comercialización y exposición de dos partidas de aceite de girasol en todo el territorio provincial
Ambos aceites presentan adulteraciones en su composición y vicios en su rotulado
El primer caso involucra al Aceite de Girasol marca Paisano (Orden N.º 11/2026), envasado en presentaciones de 900 ml, correspondiente al lote 18/05/26 con vencimiento el 18/05/27, elaborado por el RNE N.º 02-042336 y RNPA N.º 02-754290. De acuerdo con el organismo oficial, el análisis determinó que el producto no se corresponde con aceite de girasol y presenta un contenido neto inferior al declarado, por lo que fue categorizado formalmente como un producto adulterado.
Por otro lado, mediante la Orden N.º 12/2026, la Assal prohibió el Aceite de Girasol marca Bonóleo, también en envases de 900 ml (lote 20260512 09:53, con vencimiento 05/2028 y RNE N.º 02-041579). En este supuesto, el motivo de la restricción radica en que el artículo se encuentra falsamente rotulado en lo que respecta a su contenido neto y además no declara un Registro Nacional de Producto Alimenticio aprobado.
Ante esta situación, desde el organismo provincial se reiteró la recomendación a la población de abstenerse de adquirir, consumir o comercializar ambos productos, recordando la importancia de verificar siempre que los alimentos cuenten con rótulos completos, claros y registros oficiales válidos que garanticen su trazabilidad y seguridad para la salud.
Aceite de girasol marca Bonóleo
A través de la Orden N.º 12/2026, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, de los siguientes productos alimenticios:
- Denominación de venta: Aceite de Girasol
- Marca: Bonóleo
- Elaborado por RNE N.º: 02-041579
- RNPA N.º: EX2022-37455493-GDEBA
- Cont. Neto: 900 ml
- Lote: 20260512 09:53
- Vencimiento: 05/2028
Motivo: el producto se encuentra FALSAMENTE ROTULADO en cuanto a su contenido neto y no declara un Registro Nacional de Producto Alimenticio aprobado.
Assal recomienda a la población no adquirir, consumir o comercializar este producto y verificar siempre que los alimentos cuenten con rótulos completos, claros y con registros oficiales válidos.
Aceite de Girasol marca Paisano
A través de la Orden N.º 11/2026, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, de los siguientes productos alimenticios:
- Denominación de venta: Aceite de Girasol
- Marca: Paisano
- Elaborado por RNE N.º: 02-042336
- RNPA N.º: 02-754290
- Cont. Neto: 900 ml
- Lote: 18/05/26
- Vencimiento: 18/05/27
Motivo: el producto no se corresponde con aceite de girasol y presenta un contenido neto inferior al declarado, por lo que se considera un PRODUCTO ADULTERADO.
Por lo tanto, no se corresponde con aceite de girasol y presenta un contenido neto inferior al declarado.
Recomienda a la población no adquirir, consumir o comercializar este producto y verificar siempre que los alimentos cuenten con rótulos completos, claros y con registros oficiales válidos.