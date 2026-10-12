Alerta de la Assal: prohíben dos marcas de aceite de girasol por adulteración y falso rotulado en Santa Fe

La Assal dispuso la prohibición de tenencia, transporte, comercialización y exposición de dos partidas de aceite de girasol en todo el territorio provincial

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) emitió nuevas alertas sanitarias que recaen sobre dos marcas de aceite de girasol, ordenando la prohibición de su comercialización, transporte, tenencia y exposición en toda la provincia, tras constatar que los productos no cumplen con las normativas alimentarias vigentes.

El primer caso involucra al Aceite de Girasol marca Paisano (Orden N.º 11/2026), envasado en presentaciones de 900 ml, correspondiente al lote 18/05/26 con vencimiento el 18/05/27, elaborado por el RNE N.º 02-042336 y RNPA N.º 02-754290. De acuerdo con el organismo oficial, el análisis determinó que el producto no se corresponde con aceite de girasol y presenta un contenido neto inferior al declarado, por lo que fue categorizado formalmente como un producto adulterado.

Por otro lado, mediante la Orden N.º 12/2026, la Assal prohibió el Aceite de Girasol marca Bonóleo, también en envases de 900 ml (lote 20260512 09:53, con vencimiento 05/2028 y RNE N.º 02-041579). En este supuesto, el motivo de la restricción radica en que el artículo se encuentra falsamente rotulado en lo que respecta a su contenido neto y además no declara un Registro Nacional de Producto Alimenticio aprobado.

Ante esta situación, desde el organismo provincial se reiteró la recomendación a la población de abstenerse de adquirir, consumir o comercializar ambos productos, recordando la importancia de verificar siempre que los alimentos cuenten con rótulos completos, claros y registros oficiales válidos que garanticen su trazabilidad y seguridad para la salud.

Aceite de girasol marca Bonóleo

A través de la Orden N.º 12/2026, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, de los siguientes productos alimenticios:

Denominación de venta: Aceite de Girasol

Marca: Bonóleo

Elaborado por RNE N.º: 02-041579

RNPA N.º: EX2022-37455493-GDEBA

Cont. Neto: 900 ml

Lote: 20260512 09:53

Vencimiento: 05/2028

Motivo: el producto se encuentra FALSAMENTE ROTULADO en cuanto a su contenido neto y no declara un Registro Nacional de Producto Alimenticio aprobado.

Assal recomienda a la población no adquirir, consumir o comercializar este producto y verificar siempre que los alimentos cuenten con rótulos completos, claros y con registros oficiales válidos.

Aceite de Girasol marca Paisano

A través de la Orden N.º 11/2026, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, de los siguientes productos alimenticios:

Denominación de venta: Aceite de Girasol

Marca: Paisano

Elaborado por RNE N.º: 02-042336

RNPA N.º: 02-754290

Cont. Neto: 900 ml

Lote: 18/05/26

Vencimiento: 18/05/27

Motivo: el producto no se corresponde con aceite de girasol y presenta un contenido neto inferior al declarado, por lo que se considera un PRODUCTO ADULTERADO.

Por lo tanto, no se corresponde con aceite de girasol y presenta un contenido neto inferior al declarado.

Recomienda a la población no adquirir, consumir o comercializar este producto y verificar siempre que los alimentos cuenten con rótulos completos, claros y con registros oficiales válidos.