Assal prohibió la tenencia, el transporte y la comercialización de dos leches en polvo en Santa Fe

La medida de Assal obedece a distintas irregularidades y ambos productos son falsificados al no corresponder el perfil graso con la grasa láctea

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) prohibió en toda la provincia la tenencia, transporte y comercialización de dos marcas de leche en polvo entera instantánea libre de gluten. Las alertas responden a que ambos productos resultaron falsificados , al no coincidir su perfil graso ni su humectabilidad con la leche en polvo.

A través de la Orden N.º 09/2026, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, del siguiente producto alimenticio:

Denominación de venta: Leche en polvo entera instantánea libre de gluten fortificada con vitaminas A y D

Marca: Quelech

RNE Nº: 4-004708

RNPA Nº: 4-058779

Lotes: “101 8:55”, “100 11:49” y “248 10.24

Es un producto falsificado al no corresponder el perfil graso con el correspondiente a grasa láctea, ni la humectabilidad correspondiente a leche en polvo.

Leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D Libre de Gluten marca Lechevit

A través de la Orden N.º 10/2026, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, del siguiente producto alimenticio:

Denominación de venta: Leche en polvo entera instantánea. Fortificada con vitaminas A y D. Libre de Gluten

Marca: Lechevit

RNE Nº: 02-042130

RNPA Nº: 02-741345

Lotes: 329ACEQ825

Vencimiento: 25/11/2026

El producto se encuentra falsificado al no corresponder el perfil graso con el correspondiente a grasa láctea, ni la humectabilidad correspondiente a leche en polvo.

La Agencia verifica que los productos alimenticios cumplan con la legislación alimentaria vigente; que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria; y que esa información sea cierta y correcta, a fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos garantizando la salud de todos.