Alimentación infantil: Santa Fe y Unicef Argentina actualizan las pautas, con foco en los ultraprocesados

La Guía de Alimentación Complementaria Segura y Saludable promueve la lactancia materna y busca limitar el impacto de ultraprocesados y bebidas azucaradas

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y Unicef Argentina presentaron la actualización de la Guía de Alimentación Complementaria Segura y Saludable. El acto se realizó este martes en el Cemafé, en la ciudad de Santa Fe , y fue encabezado por la ministra de Salud, Silvia Ciancio.

La iniciativa se enmarca en las políticas públicas destinadas a los primeros mil días de vida y está elaborada para niños de 0 a 36 meses.

Participaron la oficial de Nutrición de Unicef Argentina, Verónica Risso Patrón; los secretarios de Salud, María Andrea Uboldi; de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa; y la directora provincial por la Salud Integral de Niñez y Adolescencias, María Fernanda Di Giacinti, además de equipos sanitarios y académicos. Ciancio afirmó que la alimentación es una prioridad para la gestión provincial y destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y organizaciones intermedias. “El Estado es el garante definitivo”, sostuvo. También señaló que la Provincia y Unicef trabajan para promover una alimentación saludable para los niños.

La actualización, validada por profesionales de la salud, incorpora recomendaciones sobre lactancia materna, alimentación perceptiva y manipulación higiénica de los alimentos. Además, incluye pautas para proteger a niños de la publicidad de productos ultraprocesados.

“Las familias no pueden solas”

Durante el encuentro, Risso Patrón destacó que las familias necesitan información y acompañamiento institucional para mejorar la alimentación. “El gran cambio de esta guía es que pensamos que las familias no pueden solas, necesitan un entorno y políticas que las acompañen. Las instituciones y el Estado tienen un papel importante para que el consumidor pueda alimentarse mejor”, afirmó.

La oficial de Unicef sostuvo que el entorno influye en los hábitos alimentarios y anticipó que se realizarán talleres informativos para madres y padres. Según explicó, la falta de tiempo y el impacto del marketing pueden llevar a elegir opciones más fáciles, aunque haya alternativas saludables. En Argentina, la mitad de los niños ya consume productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, indicó.

La pediatra Florencia Fontana, referente de lactancia de la Dirección Provincial por la Salud Integral de Niñez y Adolescencias, explicó que el trabajo busca traducir las recomendaciones en acciones concretas para mejorar los indicadores de nutrición infantil.

Fontana señaló que la influencia del marketing de alimentos y bebidas es uno de los nuevos ejes de la guía. También destacó la importancia de recuperar la alimentación con leche humana y de abordar cómo la publicidad y la industria influyen en las elecciones de alimentos en los hogares.

Los cuatro ejes de la guía de alimentación

El documento establece lineamientos que se implementarán en la provincia durante el período 2026-2027:

* Lactancia materna: promoción de la lactancia exclusiva hasta los seis meses y continuación hasta los dos años o más.

* Alimentación perceptiva: respeto por los ritmos y las señales de hambre y saciedad, para favorecer la autonomía y evitar que la comida se utilice como premio o castigo.

* Seguridad alimentaria y agua segura: promoción de prácticas higiénicas, lavado de manos y acceso a agua segura para prevenir enfermedades y favorecer un crecimiento adecuado.

* Protección frente a los ultraprocesados: acciones para limitar la publicidad de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas dirigida a los niños, especialmente en entornos vulnerables y escolares.

La actividad concluyó con mesas de trabajo intersectoriales para coordinar la aplicación de la guía en los efectores de salud de toda la provincia.