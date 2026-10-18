Avanza el nuevo registro de deudores alimentarios en Santa Fe: todas las restricciones que podrían afrontar los progenitores

La Cámara de Diputados dio media sanción a una reforma que actualiza y amplía el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias. La iniciativa, acordada entre distintos bloques y el Poder Ejecutivo, busca mejorar los controles y establecer consecuencias concretas para quienes no cumplen con el pago de la cuota alimentaria.

Santa Fe reformó el Registro de Deudores Alimentarios: los morosos no podrán ser candidatos ni entrar a canchas de fútbol.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe dio luz verde a una profunda reforma del Registro de Deudores Alimentarios Morosos , transformándolo en una herramienta digital, gratuita e interoperable orientada a garantizar el cumplimiento efectivo del derecho alimentario de niños, niñas y adolescentes.

La propuesta, que unifica proyectos de distintos sectores políticos con aportes del Poder Ejecutivo provincial, fue defendida en el recinto por la diputada Lionella Cattalini (Partido Socialista - Unidos para Cambiar Santa Fe), quien advirtió sobre la gravedad de la mora alimentaria como una forma de violencia económica contra los hogares monomarentales.

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"Reconocer judicialmente un derecho alimentario no tiene sentido si después no se cumple en forma efectiva y a tiempo. Detrás de cada cuota que no se paga hay derechos que quedan sin cubrir: la vivienda, el transporte, la educación o algo tan básico como unas zapatillas", subrayó Lionella Cattalini, diputada provincial de Santa Fe.

Sistema digital e interoperable bajo la órbita del Ejecutivo

Uno de los ejes centrales de la reforma aprobada es que el padrón pasará a ser gestionado directamente por el Poder Ejecutivo Provincial a través de una plataforma 100% digital e interconectada entre estamentos estatales y el Poder Judicial.

El nuevo esquema busca erradicar el peregrinaje burocrático de las madres por oficinas públicas y juzgados para certificar la mora:

Interoperabilidad: la Justicia y las dependencias públicas compartirán datos en tiempo real para verificar si un alimentante se encuentra al día o si registra incumplimientos reiterados.

Sección específica de morosos: concentrará la nómina de aquellos progenitores declarados judicialmente en mora, permitiendo cruces automáticos de información para la aplicación de sanciones.

Cattalini respaldó la medida citando estadísticas de UNICEF que reflejan el alcance del problema en el país: el 56% de las mujeres que no conviven con los padres de sus hijos no recibe la cuota alimentaria, mientras que el 68% la percibe de manera irregular o parcial.

Restricciones y penalidades para los deudores morosos

Con la actualización normativa, ingresar a la nómina de deudores alimentarios de la provincia acarreará sanciones e inhabilidades civiles, políticas y administrativas:

Inhabilidad política: prohibición para oficializarse como candidato a cargos electivos provinciales, municipales o comunales.

Restricción a espectáculos masivos: limitaciones para el ingreso a estadios de fútbol de primera división en territorio santafesino.

Premios y sorteos: impedimento para cobrar premios derivados de juegos de azar legales operados por Lotería de Santa Fe.

Trámites y beneficios: trabas para la obtención o renovación de licencias, concesiones, subsidios y diversos trámites ante la administración pública.

"La obligación alimentaria no es un chiste"

Durante su alocución, la legisladora enfatizó la responsabilidad del Estado en el acompañamiento a los sectores más vulnerables de la sociedad y cuestionó las dificultades históricas para rastrear el patrimonio o los ingresos de los deudores:

"No podemos dejar solas a las familias, que muchas veces tienen que averiguar por su cuenta dónde trabaja una persona o cuánto gana para conseguir que sus hijos reciban lo que les corresponde. La cuota alimentaria no es una ayuda ni una concesión: es un derecho y una obligación que se tiene que cumplir", concluyó Cattalini.