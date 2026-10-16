En las últimas horas, efectivos del Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Fe aprehendieron a un hombre de 38 años, identificado por sus iniciales como J. A. F., en una vivienda ubicada en Pedro de Vega al 3500, en el barrio Los Hornos. El procedimiento se realizó luego de que su expareja denunciara que la había mantenido privada de su libertad durante varios días.
Barrio Los Hornos: rescataron a una mujer que llevaba varios días retenida contra su voluntad y detuvieron a su expareja
El procedimiento ocurrió a las 18.15 en una vivienda ubicada en Pedro de Vega al 3500. Efectivos del Comando Radioeléctrico rescataron a una mujer de 26 años y aprehendieron al hombre denunciado, identificado por sus iniciales como J. A. F., de 38 años, y secuestraron dos armas de fuego y municiones.
Por Juan Trento
Durante una requisa domiciliaria, los agentes secuestraron una escopeta, cartuchos y un revólver con dos balas. Al hombre se le atribuyen los delitos de privación ilegítima de la libertad y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.
La denuncia
El procedimiento se inició a partir de llamados telefónicos de vecinos de Pedro de Vega al 3500, en el barrio Los Hornos de Santa Fe, a la central de emergencias 911. Los denunciantes alertaron sobre un desorden de importantes proporciones y presuntos disparos de arma de fuego en la zona. Ante esta situación, los operadores enviaron a los efectivos más cercanos del Comando Radioeléctrico.
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Al llegar, los policías entrevistaron dentro de una vivienda a una mujer de 26 años, quien manifestó que llevaba varios días retenida contra su voluntad por el propietario del inmueble y advirtió que este tenía armas de fuego y municiones. Los agentes la rescataron y personal policial femenino quedó a cargo de su resguardo e integridad.
Armas y balas
Los efectivos corroboraron la información aportada por la víctima, aprehendieron al hombre denunciado, identificado por sus iniciales como J. A. F., de 38 años, y realizaron una requisa domiciliaria en presencia de testigos. Durante el procedimiento, secuestraron una escopeta, un revólver y municiones. Posteriormente, el aprehendido fue trasladado y alojado en uno de los calabozos de la Comisaría 9ª de Santa Fe.