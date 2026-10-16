Barrio Los Hornos: rescataron a una mujer que llevaba varios días retenida contra su voluntad y detuvieron a su expareja

El procedimiento ocurrió a las 18.15 en una vivienda ubicada en Pedro de Vega al 3500. Efectivos del Comando Radioeléctrico rescataron a una mujer de 26 años y aprehendieron al hombre denunciado, identificado por sus iniciales como J. A. F., de 38 años, y secuestraron dos armas de fuego y municiones.

En las últimas horas, efectivos del Comando Radioeléctrico de la Policía de Santa Fe aprehendieron a un hombre de 38 años, identificado por sus iniciales como J. A. F., en una vivienda ubicada en Pedro de Vega al 3500, en el barrio Los Hornos . El procedimiento se realizó luego de que su expareja denunciara que la había mantenido privada de su libertad durante varios días.

Durante una requisa domiciliaria, los agentes secuestraron una escopeta, cartuchos y un revólver con dos balas. Al hombre se le atribuyen los delitos de privación ilegítima de la libertad y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

La denuncia

El procedimiento se inició a partir de llamados telefónicos de vecinos de Pedro de Vega al 3500, en el barrio Los Hornos de Santa Fe, a la central de emergencias 911. Los denunciantes alertaron sobre un desorden de importantes proporciones y presuntos disparos de arma de fuego en la zona. Ante esta situación, los operadores enviaron a los efectivos más cercanos del Comando Radioeléctrico.

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Al llegar, los policías entrevistaron dentro de una vivienda a una mujer de 26 años, quien manifestó que llevaba varios días retenida contra su voluntad por el propietario del inmueble y advirtió que este tenía armas de fuego y municiones. Los agentes la rescataron y personal policial femenino quedó a cargo de su resguardo e integridad.

Armas y balas

Los efectivos corroboraron la información aportada por la víctima, aprehendieron al hombre denunciado, identificado por sus iniciales como J. A. F., de 38 años, y realizaron una requisa domiciliaria en presencia de testigos. Durante el procedimiento, secuestraron una escopeta, un revólver y municiones. Posteriormente, el aprehendido fue trasladado y alojado en uno de los calabozos de la Comisaría 9ª de Santa Fe.