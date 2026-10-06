B° Los Hornos: aprehendieron a dos hombres investigados por balear una vivienda y amenazar a sus moradores

V. M. y W. D. fueron aprehendidos durante dos allanamientos realizados en calle San Lorenzo al 5600. Están acusados provisoriamente de daños y amenazas calificadas.

Dos hombres. V. M. y W. D. fueron aprehendidos por balear una vivienda y amenazar a sus moradores en barrio Los Hornos.

Dos hombres fueron aprehendidos este martes al amanecer durante un operativo realizado por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I de la Policía de Santa Fe, en el marco de una investigación por un ataque a una vivienda del barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe.

Los procedimientos se concretaron en dos domicilios ubicados sobre calle San Lorenzo al 5600 , donde los agentes detuvieron a V. M. y W. D. , señalados como los principales investigados por un episodio de daños y amenazas calificadas ocurrido días atrás.

El ataque a la vivienda

El hecho que originó la investigación ocurrió el 30 de septiembre, cerca de la medianoche, cuando los moradores de una vivienda de barrio Los Hornos escucharon fuertes golpes en la puerta de su casa.

Al acercarse, reconocieron a dos vecinos que, según consta en la denuncia, comenzaron a increparlos y posteriormente efectuaron disparos contra el inmueble.

Ante la situación, las víctimas dieron aviso a la Central de Emergencias 911. Minutos después arribaron efectivos del Comando Radioeléctrico Capital (CREC) y de la Comisaría 9ª, quienes intervinieron en el lugar y dieron inicio a las actuaciones correspondientes.

A partir de la denuncia comenzó una investigación para identificar a los responsables. En ese marco, vecinos de la zona aportaron información a los investigadores y señalaron a los dos hombres que finalmente quedaron bajo investigación.

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Dos allanamientos y dos aprehendidos

Con los elementos reunidos durante las tareas investigativas, los pesquisas de la PDI llevaron adelante este martes dos allanamientos en viviendas de calle San Lorenzo al 5600.

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos V. M. y W. D., considerados los principales investigados por el episodio denunciado.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la PDI Región I, que posteriormente informó lo actuado al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA dispuso que ambos hombres continuaran privados de su libertad, fueran trasladados a Medicina Legal para los exámenes correspondientes y posteriormente identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva provisoria quedó establecida como daños y amenazas calificadas, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad de los dos aprehendidos.