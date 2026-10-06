Uno Santa Fe | Policiales | Los Hornos

B° Los Hornos: aprehendieron a dos hombres investigados por balear una vivienda y amenazar a sus moradores

V. M. y W. D. fueron aprehendidos durante dos allanamientos realizados en calle San Lorenzo al 5600. Están acusados provisoriamente de daños y amenazas calificadas.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de octubre 2026 · 15:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Dos hombres. V. M. y W. D. fueron aprehendidos por balear una vivienda y amenazar a sus moradores en barrio Los Hornos.

Dos hombres. V. M. y W. D. fueron aprehendidos por balear una vivienda y amenazar a sus moradores en barrio Los Hornos.

Dos hombres fueron aprehendidos este martes al amanecer durante un operativo realizado por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I de la Policía de Santa Fe, en el marco de una investigación por un ataque a una vivienda del barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe.

Los procedimientos se concretaron en dos domicilios ubicados sobre calle San Lorenzo al 5600, donde los agentes detuvieron a V. M. y W. D., señalados como los principales investigados por un episodio de daños y amenazas calificadas ocurrido días atrás.

El ataque a la vivienda

El hecho que originó la investigación ocurrió el 30 de septiembre, cerca de la medianoche, cuando los moradores de una vivienda de barrio Los Hornos escucharon fuertes golpes en la puerta de su casa.

Al acercarse, reconocieron a dos vecinos que, según consta en la denuncia, comenzaron a increparlos y posteriormente efectuaron disparos contra el inmueble.

Ante la situación, las víctimas dieron aviso a la Central de Emergencias 911. Minutos después arribaron efectivos del Comando Radioeléctrico Capital (CREC) y de la Comisaría 9ª, quienes intervinieron en el lugar y dieron inicio a las actuaciones correspondientes.

A partir de la denuncia comenzó una investigación para identificar a los responsables. En ese marco, vecinos de la zona aportaron información a los investigadores y señalaron a los dos hombres que finalmente quedaron bajo investigación.

LEER MÁS: Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Dos allanamientos y dos aprehendidos

Con los elementos reunidos durante las tareas investigativas, los pesquisas de la PDI llevaron adelante este martes dos allanamientos en viviendas de calle San Lorenzo al 5600.

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos V. M. y W. D., considerados los principales investigados por el episodio denunciado.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la PDI Región I, que posteriormente informó lo actuado al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA dispuso que ambos hombres continuaran privados de su libertad, fueran trasladados a Medicina Legal para los exámenes correspondientes y posteriormente identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva provisoria quedó establecida como daños y amenazas calificadas, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad de los dos aprehendidos.

Los Hornos dos hombres vivienda
Noticias relacionadas
El lugar en dónde sucede el desenlace fatal en la ciudad de Santo Tomé 

Santo Tomé: detuvieron a un motociclista por la muerte de un automovilista tras una pelea

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Barrio Belgrano: le dispararon a quemarropa en la cabeza a un barbero de 22 años delante de su hermano y su madre.

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: "Se asomó por la ventana y le tiró a matar"

San Javier: cayeron cazadores furtivos armados y ebrios en un control de la Ruta Provincial 1.

Operativo en la Ruta 1: cayó una banda de cazadores furtivos con armas de fuego, animales faenados y alcoholemia positiva

Lo último

Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa

Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa

Torneo Oficial Prefederal: se viene la penúltima fecha de la fase regular

Torneo Oficial Prefederal: se viene la penúltima fecha de la fase regular

Financiamiento universitario: declaran inconstitucional el decreto que impidió su aplicación

Financiamiento universitario: declaran inconstitucional el decreto que impidió su aplicación

Último Momento
Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa

Torneo Oficial A2: se cierra la fase regular en el Cándido Arrúa

Torneo Oficial Prefederal: se viene la penúltima fecha de la fase regular

Torneo Oficial Prefederal: se viene la penúltima fecha de la fase regular

Financiamiento universitario: declaran inconstitucional el decreto que impidió su aplicación

Financiamiento universitario: declaran inconstitucional el decreto que impidió su aplicación

Pullaro confirmó que en junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?

Pullaro confirmó que en junio se elige gobernador: ¿cómo queda el calendario electoral?

Importante avance en Diputados: dictamen unificado permitirá a las cooperativas acceder al Certificado MiPyME

Importante avance en Diputados: dictamen unificado permitirá a las cooperativas acceder al Certificado MiPyME

Ovación
Una noche para la historia: Messi tendrá su gran despedida de la Selección argentina

Una noche para la historia: Messi tendrá su gran despedida de la Selección argentina

Unión recibió un nuevo ingreso millonario por un jugador surgido de las inferiores

Unión recibió un nuevo ingreso millonario por un jugador surgido de las inferiores

Mitre espera a Colón y su DT avisó: Creo que lo podemos competir de buena manera

Mitre espera a Colón y su DT avisó: "Creo que lo podemos competir de buena manera"

Marcos Díaz recordó su salida de Colón: Me dolió mucho cuando me apartaron

Marcos Díaz recordó su salida de Colón: "Me dolió mucho cuando me apartaron"

Se juntaron los ídolos de Colón: Bichi y Pulga conformaron dupla de ataque

Se juntaron los ídolos de Colón: Bichi y Pulga conformaron dupla de ataque

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe