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Casi 9.000 inscriptos de todo el país para la subasta récord: cruzan datos para excluir a posibles integrantes de bandas criminales

El remate se realizará este viernes en la Estación Belgrano de Santa Fe y contará con 224 lotes, entre motos, autos, camionetas, lanchas, bicicletas, un inmueble en Rosario y máquinas arcade. Será la sexta subasta de la Aprad y la más grande desde la creación de la agencia.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

14 de octubre 2026 · 15:35hs
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Casi 9.000 inscriptos de todo el país para la subasta récord: cruzan datos para excluir a posibles integrantes de bandas criminales

Casi 9.000 inscriptos de todo el país para la subasta récord: cruzan datos para excluir a posibles integrantes de bandas criminales

La sexta subasta de bienes incautados al delito se realizará este viernes en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, con 224 lotes y 8.796 personas inscriptas de todo el país.

Se trata del remate con mayor cantidad de lotes desde la creación de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

La oferta incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar. La Provincia proyecta recaudar entre $700 y $800 millones.

Casi 9.000 inscriptos de todo el país para la subasta récord: cruzan datos para excluir a posibles integrantes de bandas criminales

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Como anticipo, este miércoles se exhibieron 15 vehículos, entre autos y camionetas, y dos lanchas en la cabecera oeste del Puente Colgante. La muestra continuará este jueves 15 de octubre, de 10 a 18, y el viernes 16, de 8.30 a 13, en la Estación Belgrano.

Exhiben autos, camionetas y lanchas incautados al delito antes de la subasta el próximo viernes

Cómo será la subasta

Las acreditaciones para participar comenzarán este viernes a las 14.30 y el remate está previsto para las 16.20. La inscripción ya cerró y la Provincia realiza un cruce de datos para verificar que entre los participantes no haya integrantes de las organizaciones delictivas a las que pertenecían los bienes.

El director provincial de la Aprad, Martín Domene, explicó que habitualmente se excluye a entre 80 y 100 personas. Entre los motivos mencionó la existencia de pedidos de captura y la necesidad de impedir la participación de personas vinculadas con las bandas criminales involucradas.

Casi 9.000 inscriptos de todo el país para la subasta récord: cruzan datos para excluir a posibles integrantes de bandas criminales

Casi 9.000 inscriptos de todo el país para la subasta récord: cruzan datos para excluir a posibles integrantes de bandas criminales

En cuanto a las formas de pago, se aceptarán transferencias bancarias y efectivo. Los compradores deberán abonar una seña del 10% del monto, el 90% restante cuando se apruebe el lote y otro 10% en concepto de comisión del martillero.

Precios por debajo del valor de mercado

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, señaló que los precios base de los bienes se ubican entre el 30% y el 50% de su valor de mercado.

El funcionario destacó que la oferta reúne bienes de distinto valor económico, desde vehículos de mayor costo hasta motocicletas utilizadas en robos. También sostuvo que la convocatoria creció con cada edición.

Qué se hace con el dinero recaudado

Según informó Domene, lo recaudado se destina a la reparación de las víctimas de delitos y al mantenimiento de la agencia, que no recibe fondos provenientes de impuestos. El remanente se asigna a donaciones y contribuciones sociales.

Para esta sexta subasta, la Provincia también prevé destinar fondos a programas sociales vinculados con las escuelas, la salud mental y las adicciones.

Inscriptos de todo el país

De las 8.796 personas anotadas, 7.139 son de Santa Fe. Entre las demás jurisdicciones con mayor cantidad de inscriptos figuran Entre Ríos, con 565; Buenos Aires, con 519; y Córdoba, con 214.

También se registraron participantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de otras provincias, entre ellas Chaco, Corrientes, Misiones, Neuquén y Mendoza.

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