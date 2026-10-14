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Exhiben autos, camionetas y lanchas incautados al delito antes de la subasta el próximo viernes

a exposición abierta al público comenzará a las 11 en el Puente Colgante. La sexta subasta de bienes incautados al delito será este viernes en la Estación Belgrano y contará con 224 lotes

14 de octubre 2026 · 11:06hs
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Imágenes de archivo

José Busiemi

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El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), llevará a cabo este viernes la sexta subasta de bienes incautados al delito. En la previa del remate, este miércoles se exhibirán al público 15 vehículos (entre autos y camionetas) y dos lanchas. La exposición se realizará a las 11, en la cabecera oeste del Puente Colgante, en la ciudad de Santa Fe.

Con un récord de 8.796 inscriptos de todas las provincias, será la subasta con mayor cantidad de lotes desde la creación de la Aprad, con 224 en total. El remate se llevará a cabo este viernes en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

La oferta incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en la ciudad de Rosario y 10 máquinas Arcade retro para restaurar.

Quienes se inscribieron para participar podrán visitar los 224 lotes el jueves 15 de octubre, de 10 a 18, en la Estación Belgrano. La exhibición continuará el viernes 16, de 8.30 a 13.

Las acreditaciones para participar del remate comenzarán ese viernes a las 14.30, mientras que el inicio de la subasta está previsto para las 16.20.

El Gobierno provincial proyecta una recaudación de entre 700 y 800 millones de pesos. Los fondos se destinarán a asistir a víctimas del delito y a financiar programas sociales vinculados con las escuelas, la salud mental y las adicciones.

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