Uno Santa Fe | Santa Fe | dengue

Con el primer caso de dengue confirmado, Santa Fe refuerza la prevención de cara al verano

El Ministerio de Salud confirmó que se trata de una mujer de Rosario que viajó a Perú y contrajo el serotipo DEN-3. La paciente evoluciona favorablemente y las autoridades insisten en sostener las medidas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

21 de octubre 2026 · 16:22hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Dengue en Santa Fe. Ante la llegada del verano

gentileza

Dengue en Santa Fe. Ante la llegada del verano, la provincia insiste en medidas preventivas y vigilancia epidemiológica.

La provincia de Santa Fe confirmó el primer caso de dengue de la temporada y volvió a poner el foco en la vigilancia epidemiológica y la prevención. La paciente es una mujer residente en el departamento Rosario que había viajado a Perú, evoluciona favorablemente y contrajo el serotipo DEN-3 del virus.

La confirmación fue comunicada por el Ministerio de Salud provincial, encabezado por Silvia Ciancio, quien se refirió al escenario sanitario y remarcó que el contexto actual presenta diferencias respecto del año pasado. La aparición del primer caso vuelve a plantear el desafío de anticiparse a una posible expansión de la enfermedad durante los próximos meses.

Hasta el último corte informado, la vigilancia epidemiológica había contabilizado 74 notificaciones de casos sospechosos de dengue. De ese total, 73 fueron descartadas y una recibió confirmación positiva.

LEER MÁS: Dengue en Santa Fe: confirmaron el primer caso de la temporada en una mujer que viajó a Perú

El diagnóstico fue considerado importado debido al antecedente de viaje de la paciente a Perú. Este dato es relevante para el seguimiento sanitario, ya que la confirmación de un caso importado no significa, por sí sola, que exista transmisión local del virus.

Dengue en Santa Fe: qué cambia respecto del año pasado

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó la importancia de analizar el escenario epidemiológico y sostener las estrategias de prevención ante las enfermedades transmitidas por mosquitos.

La funcionaria también hizo hincapié en la responsabilidad compartida entre el Estado y la población. “Siempre en el cuidado de la salud se requiere la colaboración de la gente; es imposible que solamente el sistema de salud pueda llegar”, sostuvo.

La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio

La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio

La prevención adquiere especial importancia ante la llegada de los meses más cálidos, cuando las condiciones ambientales pueden favorecer la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

Para dimensionar las diferencias con la temporada anterior, resulta clave observar la evolución de los casos confirmados, la presencia de circulación viral y la distribución territorial de los contagios. La cantidad de notificaciones sospechosas, por sí sola, no permite establecer si el riesgo es mayor o menor que el registrado el año pasado.

LEER MÁS: Prevención del dengue: habrá operativos de descacharrado en cuatro barrios santafesinos con riesgo hídrico

Objetivo Dengue: las medidas de prevención en la provincia

En este contexto, Santa Fe mantiene las acciones del programa Objetivo Dengue, que contempla la articulación de tareas preventivas, la provisión de insumos y repelentes y la capacitación de los equipos territoriales.

El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario y reducir las posibilidades de transmisión. Para eso, además del seguimiento de los casos sospechosos, resulta fundamental evitar la formación de criaderos del mosquito en viviendas y espacios abiertos.

Desde el Ministerio de Salud recomiendan vaciar, dar vuelta o eliminar recipientes que acumulen agua; limpiar patios y jardines; mantener los tanques y depósitos correctamente tapados; utilizar repelente según las indicaciones del producto y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

También aconsejan consultar ante síntomas compatibles con dengue, como fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares o articulares y malestar general, y evitar la automedicación.

La confirmación del primer caso de la temporada funciona como una señal para sostener la vigilancia y reforzar los cuidados. El desafío para Santa Fe será seguir de cerca la evolución epidemiológica y mantener las acciones preventivas para reducir el riesgo de transmisión durante los próximos meses.

dengue caso Santa Fe Prevención
Noticias relacionadas
arroyo leyes monitora la crecida del rio: realiza tareas de prevencion y relevo a 600 familias que podrian estar en riesgo

Arroyo Leyes monitora la crecida del río: realiza tareas de prevención y relevó a 600 familias que podrían estar en riesgo

Tragedia en la escuela de San Cristóbal: la familia de Ian Cabrera demandará a los padres del atacante, al abuelo y al colegio

Tragedia en la escuela de San Cristóbal: la familia de Ian Cabrera demandará a los padres del atacante, al abuelo y al colegio

El ataque a tiros ocurrió el 30 de marzo en la Escuela 40 Mariano Moreno de San Cristóbal.

Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?

Roban caños de gas, cobre y tapas de hierro en barrio San Martín y el angustiante reclamo de los vecinos.

Hartazgo de vecinos en barrio San Martín por el robo masivo de cobre y bronce de caños de gas y llaves de agua

Lo último

Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Último Momento
Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Tobías Reyes organiza una gran velada en el Club Ceci de Gálvez

Tobías Reyes organiza una gran velada en el Club Ceci de Gálvez

Ovación
Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: Tiene una condición altísima y un gran futuro

Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: "Tiene una condición altísima y un gran futuro"

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

La Reserva de Colón cortó la mala racha con un triunfazo ante Ferro en Pontevedra

La Reserva de Colón cortó la mala racha con un triunfazo ante Ferro en Pontevedra

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula