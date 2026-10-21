Con el primer caso de dengue confirmado, Santa Fe refuerza la prevención de cara al verano

El Ministerio de Salud confirmó que se trata de una mujer de Rosario que viajó a Perú y contrajo el serotipo DEN-3. La paciente evoluciona favorablemente y las autoridades insisten en sostener las medidas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Dengue en Santa Fe. Ante la llegada del verano, la provincia insiste en medidas preventivas y vigilancia epidemiológica.

La provincia de Santa Fe confirmó el primer caso de dengue de la temporada y volvió a poner el foco en la vigilancia epidemiológica y la prevención. La paciente es una mujer residente en el departamento Rosario que había viajado a Perú, evoluciona favorablemente y contrajo el serotipo DEN-3 del virus.

La confirmación fue comunicada por el Ministerio de Salud provincial, encabezado por Silvia Ciancio, quien se refirió al escenario sanitario y remarcó que el contexto actual presenta diferencias respecto del año pasado. La aparición del primer caso vuelve a plantear el desafío de anticiparse a una posible expansión de la enfermedad durante los próximos meses.

Hasta el último corte informado, la vigilancia epidemiológica había contabilizado 74 notificaciones de casos sospechosos de dengue. De ese total, 73 fueron descartadas y una recibió confirmación positiva.

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El diagnóstico fue considerado importado debido al antecedente de viaje de la paciente a Perú. Este dato es relevante para el seguimiento sanitario, ya que la confirmación de un caso importado no significa, por sí sola, que exista transmisión local del virus.

Dengue en Santa Fe: qué cambia respecto del año pasado

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó la importancia de analizar el escenario epidemiológico y sostener las estrategias de prevención ante las enfermedades transmitidas por mosquitos.

La funcionaria también hizo hincapié en la responsabilidad compartida entre el Estado y la población. “Siempre en el cuidado de la salud se requiere la colaboración de la gente; es imposible que solamente el sistema de salud pueda llegar”, sostuvo.

La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio captura pantalla

La prevención adquiere especial importancia ante la llegada de los meses más cálidos, cuando las condiciones ambientales pueden favorecer la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

Para dimensionar las diferencias con la temporada anterior, resulta clave observar la evolución de los casos confirmados, la presencia de circulación viral y la distribución territorial de los contagios. La cantidad de notificaciones sospechosas, por sí sola, no permite establecer si el riesgo es mayor o menor que el registrado el año pasado.

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Objetivo Dengue: las medidas de prevención en la provincia

En este contexto, Santa Fe mantiene las acciones del programa Objetivo Dengue, que contempla la articulación de tareas preventivas, la provisión de insumos y repelentes y la capacitación de los equipos territoriales.

El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario y reducir las posibilidades de transmisión. Para eso, además del seguimiento de los casos sospechosos, resulta fundamental evitar la formación de criaderos del mosquito en viviendas y espacios abiertos.

Desde el Ministerio de Salud recomiendan vaciar, dar vuelta o eliminar recipientes que acumulen agua; limpiar patios y jardines; mantener los tanques y depósitos correctamente tapados; utilizar repelente según las indicaciones del producto y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

También aconsejan consultar ante síntomas compatibles con dengue, como fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares o articulares y malestar general, y evitar la automedicación.

La confirmación del primer caso de la temporada funciona como una señal para sostener la vigilancia y reforzar los cuidados. El desafío para Santa Fe será seguir de cerca la evolución epidemiológica y mantener las acciones preventivas para reducir el riesgo de transmisión durante los próximos meses.