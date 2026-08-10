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Prevención del dengue: habrá operativos de descacharrado en cuatro barrios santafesinos con riesgo hídrico

Los operativos asistidos se realizarán durante agosto y comienzos de septiembre para retirar recipientes y objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti. El cronograma contempla intervenciones en Altos de Noguera, Santa Rosa de Lima, La Boca y Vuelta del Paraguayo.

10 de agosto 2026 · 18:42hs
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Operativos de descacharrado: se realizarán en agosto y principios de septiembre para eliminar criaderos de mosquitos.

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Operativos de descacharrado: se realizarán en agosto y principios de septiembre para eliminar criaderos de mosquitos.

La Municipalidad de Santa Fe reforzó durante agosto y comienzos de septiembre los operativos de descacharrado asistido en barrios considerados de riesgo hídrico, con el objetivo de reducir la presencia de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

La iniciativa forma parte de las acciones de prevención y concientización sanitaria que lleva adelante el municipio y contempla el retiro de recipientes, objetos y otros elementos en desuso que puedan acumular agua dentro de los domicilios.

La estrategia prioriza sectores que presentan mayor exposición al anegamiento y a la acumulación de agua luego de las lluvias.

El cronograma de los operativos

Los operativos se desarrollarán los jueves de 9 a 12, con la presencia de personal municipal debidamente identificado.

El cronograma previsto es el siguiente:

  • 13 de agosto: Altos de Noguera.

  • 20 de agosto: Santa Rosa de Lima.

  • 27 de agosto: La Boca.

  • 3 de septiembre: Vuelta del Paraguayo.

Durante las jornadas, los promotores de la Dirección de Promoción de la Salud recorrerán los domicilios para acompañar a los vecinos en la identificación y eliminación de posibles criaderos.

LEER MÁS: Dengue: continúa en descenso la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad en los barrios de la ciudad

Además del retiro de cacharros, el personal brindará información sobre medidas preventivas, síntomas del dengue y signos de alarma, y recomendará revisar patios, jardines y otros espacios donde puedan quedar recipientes capaces de acumular agua.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos facilitar el ingreso a las viviendas al personal afectado al operativo, siempre verificando que se encuentre debidamente identificado.

Ante cualquier duda sobre la identidad de los trabajadores municipales, se puede consultar de manera gratuita al 0800-777-5000.

Cómo prevenir el dengue después de las lluvias

La Municipalidad recordó que la prevención del dengue requiere reducir los lugares donde el mosquito puede reproducirse, especialmente después de períodos de lluvias.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Vaciar todos los recipientes que acumulen agua.

  • Revisar y limpiar periódicamente desagües y canaletas.

  • Extremar los cuidados con recipientes que no pueden desecharse, como bebederos de animales, floreros y baldes, especialmente después de las lluvias.

  • Limpiar y desmalezar patios y jardines.

  • Utilizar espirales e insecticidas cuando sea necesario.

  • Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas.

La eliminación de los criaderos resulta una de las principales herramientas para disminuir la proliferación del Aedes aegypti, por lo que las autoridades remarcaron la importancia de mantener los espacios domiciliarios limpios y sin recipientes con agua acumulada.

Qué hacer ante síntomas

Ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, malestar general o erupciones en la piel, se recomienda realizar una consulta médica.

Desde el municipio también remarcaron la importancia de evitar la automedicación y seguir las indicaciones de los profesionales de salud ante la aparición de síntomas.

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