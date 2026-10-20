Dengue en Santa Fe: confirmaron el primer caso de la temporada en una mujer que viajó a Perú

El Ministerio de Salud provincial informó que se trata de un caso importado de una mujer residente en el departamento Rosario que había viajado a Perú. Su evolución fue favorable y no se reportó circulación autóctona sostenida.

Primer caso. Se confirmó el primer caso de dengue de la temporada en una mujer de Rosario que viajó a Perú.

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó el primer caso de dengue de la temporada epidemiológica 2026-2027. Según el Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 40, se trata de una mujer con residencia habitual en el departamento Rosario que había viajado a Perú durante los días previos al inicio de los síntomas.

La paciente presentó una evolución clínica favorable y, de acuerdo con la primera caracterización del caso, se identificó el serotipo DEN-3. Al tratarse de un caso importado, el contagio se vincula con un antecedente de viaje fuera del país.

El informe provincial precisó que, hasta el 10 de octubre, se habían notificado 74 eventos correspondientes a las categorías “Dengue” y “Dengue durante la gestación”. De ese total, 73 fueron descartados y uno resultó confirmado.

La situación del dengue en el país

A nivel nacional, hasta la semana epidemiológica 39 de 2026, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud había recibido 999 notificaciones de casos sospechosos de dengue.

De ese total, cuatro fueron confirmados. Tres correspondían a personas con residencia en la provincia de Buenos Aires, antecedentes de viaje a Brasil y Ecuador, y detección del serotipo DENV-3. El cuarto caso tenía residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y registraba un viaje previo a Perú, aunque todavía no se había confirmado el serotipo.

LEER MÁS: Dengue: continúa en descenso la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad en los barrios de la ciudad

Además, se informó un caso probable en Santa Cruz, correspondiente a un turista proveniente de Costa Rica, en quien se identificó el serotipo DENV-2.

Por otra parte, seis casos fueron clasificados como probables en las provincias de Salta, Corrientes y Buenos Aires, y continuaban bajo investigación. En tanto, 595 notificaciones fueron descartadas y 391 permanecían en estudio.

Qué advierte el informe epidemiológico

De acuerdo con el reporte sanitario, la situación observada sugiere una interrupción de la transmisión viral autóctona sostenida en el territorio nacional. Sin embargo, las autoridades remarcaron la importancia de mantener una vigilancia epidemiológica intensificada.

La recomendación responde a la posibilidad de que se produzca circulación del virus en zonas con condiciones sociales, ambientales y epidemiológicas favorables para su transmisión, así como al riesgo de ingreso de nuevos serotipos a través de personas que regresan de viajes al exterior.

El seguimiento de los casos sospechosos y confirmados permitirá evaluar la evolución de la temporada y detectar oportunamente eventuales cambios en la circulación del dengue.