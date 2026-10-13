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Convocatoria policial en Santa Fe: uno de cada tres retirados inscriptos es del departamento La Capital

Más de 240 policías retirados se anotaron en Santa Fe para reforzar la custodia en hospitales y espacios públicos. La inscripción cierra el 30 de octubre

13 de octubre 2026 · 10:58hs
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Convocatoria policial en Santa Fe: uno de cada tres retirados inscriptos es del departamento La Capital

El Gobierno de Santa Fe recibió más de 240 inscripciones de policías retirados interesados en volver a trabajar para reforzar la custodia en espacios públicos y efectores de salud. La convocatoria, que se puso en marcha el 5 de octubre, registró una rápida respuesta, con una importante cantidad de postulantes en los departamentos La Capital y Rosario.

Según informó Radópolis, de Radio 2, entre los anotados hay 75 agentes jubilados del departamento La Capital y otros 111 del departamento Rosario. La iniciativa apunta a sumar personal con experiencia para fortalecer la presencia policial en lugares estratégicos de las principales áreas urbanas de la provincia.

La respuesta superó ampliamente los números de la primera convocatoria de la actual gestión, cuando se habían incorporado alrededor de 88 efectivos. En esta oportunidad, la cantidad de interesados se triplicó en apenas cinco días hábiles.

Policías jubilados: cuál es la edad de los inscriptos

La edad promedio de los postulantes ronda los 55 años, aunque también se registra una participación significativa de personas de entre 40 y 49 años.

Se trata de exintegrantes de la Policía que accedieron al retiro mediante el régimen jubilatorio anterior de la provincia, que permitía jubilarse voluntariamente después de cumplir 25 años de servicio. Ahora, la convocatoria busca aprovechar su experiencia y su disposición para retomar tareas específicas dentro del esquema de seguridad.

Dónde trabajarán los policías retirados en Santa Fe

El objetivo central de la convocatoria es reforzar la custodia en espacios públicos y efectores de salud de Santa Fe y Rosario. Según los lineamientos difundidos, los agentes no serán destinados principalmente a patrullajes preventivos ni a operativos en la vía pública, sino a funciones de vigilancia en puntos determinados.

La medida busca fortalecer la presencia institucional en establecimientos sanitarios y otros espacios que requieren cobertura de seguridad, mientras los efectivos que actualmente están en actividad pueden concentrarse en otras tareas operativas.

Hasta cuándo está abierta la inscripción

La convocatoria para policías retirados en Santa Fe continuará abierta hasta el próximo 30 de octubre. Los interesados deberán realizar el trámite mediante la plataforma digital habilitada por el Gobierno provincial.

Luego de la inscripción, los postulantes atravesarán un proceso de evaluación que contempla la revisión técnica de sus fojas de servicio y de sus antecedentes disciplinarios. La incorporación quedará sujeta a la aprobación final del Poder Ejecutivo.

La asignación territorial tendrá como prioridad los departamentos La Capital y Rosario, donde se concentra buena parte de la demanda de seguridad en los principales centros urbanos.

Con esta convocatoria, la Provincia busca sumar personal con experiencia para reforzar la custodia en espacios específicos y contribuir a las estrategias de prevención del delito.

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