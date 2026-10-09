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Convocatoria a policías retirados: en solo 24 horas el Gobierno de Santa Fe recepcionó 136 inscripciones

El Gobierno santafesino ya suma 136 nuevos inscriptos tras el lanzamiento de una segunda convocatoria para custodiar espacios públicos y liberar agentes al patrullaje preventivo.

9 de octubre 2026 · 11:40hs
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Planes de Seguridad en Santa Fe: 11 directores recibieron el Sable del Brigadier y sumaron 136 inscriptos en 24 horas.

Planes de Seguridad en Santa Fe: 11 directores recibieron el Sable del Brigadier y sumaron 136 inscriptos en 24 horas.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes en la Sala Walsh de la sede de Gobierno en Rosario un acto de reconocimiento institucional a 88 agentes retirados de la Policía de Santa Fe que se reincorporaron al servicio activo durante 2024 para integrar el Plan de Seguridad Provincial.

Durante la ceremonia, el mandatario entregó diplomas de honor y otorgó la máxima distinción institucional —el Sable del Brigadier— a 11 directores generales que alcanzaron el rango máximo durante este período de convocatoria, incluyendo a jefes que en su momento no habían sido distinguidos.

LEER MÁS: Pullaro reconoció a policías reincorporados: "Ustedes cambiaron la institución policial y el rumbo de la provincia de Santa Fe"

El reconocimiento se produce de manera simultánea al lanzamiento de un nuevo llamado a policías retirados, orientado a sumar personal técnico y operativo para tareas de custodia de inmuebles y espacios públicos, liberando así a efectivos en actividad para tareas de patrullaje en las calles.

"Ustedes cambiaron la institución policial y el rumbo de la provincia de Santa Fe. Lograron que vuelvan las inversiones, que se llene el espacio público y que hayamos tenido los Juegos Suramericanos sin hechos de inseguridad. Santa Fe hoy es un ejemplo tomado en el Banco Mundial de cómo revertir índices de violencia respetando las garantías constitucionales", sostuvo Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe.

Nueva convocatoria: 136 inscriptos a 24 horas del lanzamiento

A tan solo un día de abrir formalmente el registro para la segunda etapa de reincorporación de personal retirado, el Ministerio de Justicia y Seguridad confirmó que se recepcionaron 136 postulaciones.

El llamado permanecerá abierto hasta el próximo 30 de octubre a través de la plataforma digital dispuesta por la gestión provincial. Según explicaron las autoridades, los postulantes atravesarán un proceso de evaluación que incluirá la revisión técnica de sus fojas de servicio y antecedentes disciplinarios antes de la aprobación final por parte del Poder Ejecutivo.

La prioridad territorial de asignación estará concentrada en los departamentos La Capital (Santa Fe y área metropolitana) y Rosario, con el fin de consolidar la baja de la siniestralidad y la prevención del delito en los principales centros urbanos.

"Un buen policía nunca deja de serlo": el respaldo de la plana mayor

El secretario de Seguridad, Omar Pereira, valoró el rol formativo de los veteranos de la fuerza, destacando que "su desempeño vino a mostrarles a las nuevas generaciones lo que significa ser policía de la provincia de Santa Fe, con vocación y responsabilidad".

Por su parte, el jefe de la Policía de la Provincia, Director General Luis Maldonado, instó a las autoridades recientemente galardonadas con el Sable del Brigadier a ejercer un liderazgo ejemplar: "Deben ser conscientes de la responsabilidad que conlleva llevar la máxima jerarquía. Es un legado con el cual deben educar, escuchar y atender al personal".

Del evento participaron además el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes; y la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Clara García, entre otros funcionarios del Gabinete santafesino.

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