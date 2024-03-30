Corte del Puente Carretero: la Empresa Continental informó nuevos recorridos de la Línea C

En un comunicado de contingencia, la empresa de colectivos que comunica Santa Fe con Santo Tomé y Sauce Viejo, informó los nuevos recorridos de la Línea C Negra, Verde y Azul que se aplicarán este sábado a raíz del corte del Puente Carretero.

Puente Carretero: una construcción de 1939 que pasó de recibir 2.000 a 40.000 vehículos diarios

BANDERA SAUCE VIEJO A SANTA FE:

PL SAUCE –RUTA 11- AV LUJAN-RUTA 19- AUTOPISTA –CIRCUNVALACION-RULO CILSA A RECORRIDO NORMAL

BANDERA X SAMCO DE SUR A NORTE:

PL RICHERI –RECORRIDO NORMAL POR SAMCO –AV LUJAN –RUTA 19 – AUTOPISTA –CIRCUNVALACION –RULO CILSA – A RECORRIDO NORMAL

BANDERA RICHERI:

PL RICHERI – AV LUJAN –AV 7 DE MARZO –LIBERTAD (banco nación)-9 DE JULIO –AV LUJAN – RUTA 19-AUTOPISTA –CIRCUNVALACION-RULO CILASA –RECORRIDO NORMAL

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SENTIDO DE NORTE A SUR

BANDERA SAUCE:

RECORRIDO NORMAL HASTA RULO CILSA –CIRCUNVALACION – AUTOPISTA –RUTA 19 – AV LUJAN – A SAUCE RECORRIDO NORMAL

BANDERA POR SAMCO Y RICHERI:

RECORRIDO NORMAL HASTA RULO CILSA-CIRCUNVALACION –AUTOPISTA –RUTA 19 –AV LUJAN –AV 7 DE MARZO – CENTENARIO-9 DE JULIO –AV LUJAN – A RECORRIDO NORMAL

Línea C Azul

BANDERA CEMENTERIO Y TANQUE A SANTA FE:

PUNTA DE LINEA ,RECORRIDO NORMAL HASTA 7 DE MARZO , AV LUJAN ,RUTA 19 ,AUTOPISTA , AV PERON , SALVADOR CAPUTTO( SUIPACHA ), SAN LUIS , AV ALEM , AV 27 DE FEBRERO, LISANDRO DE LA TORRE , 1 DE MAYO ,JJ PASO ,BV ZAVALLA

REGRESO A SANTO TOMÉ:

ROTONDA COLÓN, JJ PASO ,4 DE ENERO ,BV PELLEGRINI AV PERÓN , ITURRASPE ,AUTOPISTA , RUTA 19 , AV LUJAN A RECORRIDO NORMAL

Línea C Negra

BANDERA 4 BOCA Y FONAVI SENTIDO A SANTA FE:

PUNTA DE LINEA ,RECORRIDO NORMAL HASTA AV 7 DE MARZO , AV LUJAN ,RUTA 19, AUTOPISTA , AV PERÓN ,SALVADOR CAPUTTO(suipacha) , SAN LUIS , IRIGOYEN FREYRE , SAN GERONIMO , SILVESTRE BEGNIS (jj paso), AV JJ PASO , BV ZABALLA

REGRESO A SANTO TOME:

ROTONDA COLÓN, JJ PASO , 4 DE ENERO, BV PELLEGRINI , AV PERÓN , ITURRASPE, AUTOPISTA , RUTA 19 , AV LUJAN , A RECORRIDO NORMAL