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Corte del Puente Carretero: la Empresa Continental informó nuevos recorridos de la Línea C

En un comunicado de contingencia, la empresa de colectivos que comunica Santa Fe con Santo Tomé y Sauce Viejo, informó los nuevos recorridos de la Línea C Negra, Verde y Azul que se aplicarán este sábado a raíz del corte del Puente Carretero.

30 de marzo 2024 · 12:12hs
Las líneas de la empresa Continental presentan cambios por el corte del Puente Carretero

Las líneas de la empresa Continental presentan cambios por el corte del Puente Carretero

Producto del corte por tiempo indefinido del Puente Carretero, la empresa Continental confirmó los nuevos recorridos que aplicará este sábado entre Sauce Viejo, Santo Tomé y Santa Fe con la línea C, tanto la Negra, como la Verde y la Azul. La medida se aplica a partir de este viernes, sujeto a modificaciones, hasta que se definan los recorridos definitivos.

Los nuevos recorridos a partir de este viernes son los siguientes

Línea C Verde

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BANDERA SAUCE VIEJO A SANTA FE:

PL SAUCE –RUTA 11- AV LUJAN-RUTA 19- AUTOPISTA –CIRCUNVALACION-RULO CILSA A RECORRIDO NORMAL

BANDERA X SAMCO DE SUR A NORTE:

PL RICHERI –RECORRIDO NORMAL POR SAMCO –AV LUJAN –RUTA 19 – AUTOPISTA –CIRCUNVALACION –RULO CILSA – A RECORRIDO NORMAL

BANDERA RICHERI:

PL RICHERI – AV LUJAN –AV 7 DE MARZO –LIBERTAD (banco nación)-9 DE JULIO –AV LUJAN – RUTA 19-AUTOPISTA –CIRCUNVALACION-RULO CILASA –RECORRIDO NORMAL

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SENTIDO DE NORTE A SUR

BANDERA SAUCE:

RECORRIDO NORMAL HASTA RULO CILSA –CIRCUNVALACION – AUTOPISTA –RUTA 19 – AV LUJAN – A SAUCE RECORRIDO NORMAL

BANDERA POR SAMCO Y RICHERI:

RECORRIDO NORMAL HASTA RULO CILSA-CIRCUNVALACION –AUTOPISTA –RUTA 19 –AV LUJAN –AV 7 DE MARZO – CENTENARIO-9 DE JULIO –AV LUJAN – A RECORRIDO NORMAL

Línea C Azul

BANDERA CEMENTERIO Y TANQUE A SANTA FE:

PUNTA DE LINEA ,RECORRIDO NORMAL HASTA 7 DE MARZO , AV LUJAN ,RUTA 19 ,AUTOPISTA , AV PERON , SALVADOR CAPUTTO( SUIPACHA ), SAN LUIS , AV ALEM , AV 27 DE FEBRERO, LISANDRO DE LA TORRE , 1 DE MAYO ,JJ PASO ,BV ZAVALLA

REGRESO A SANTO TOMÉ:

ROTONDA COLÓN, JJ PASO ,4 DE ENERO ,BV PELLEGRINI AV PERÓN , ITURRASPE ,AUTOPISTA , RUTA 19 , AV LUJAN A RECORRIDO NORMAL

Línea C Negra

BANDERA 4 BOCA Y FONAVI SENTIDO A SANTA FE:

PUNTA DE LINEA ,RECORRIDO NORMAL HASTA AV 7 DE MARZO , AV LUJAN ,RUTA 19, AUTOPISTA , AV PERÓN ,SALVADOR CAPUTTO(suipacha) , SAN LUIS , IRIGOYEN FREYRE , SAN GERONIMO , SILVESTRE BEGNIS (jj paso), AV JJ PASO , BV ZABALLA

REGRESO A SANTO TOME:

ROTONDA COLÓN, JJ PASO , 4 DE ENERO, BV PELLEGRINI , AV PERÓN , ITURRASPE, AUTOPISTA , RUTA 19 , AV LUJAN , A RECORRIDO NORMAL

Puente Carretero Línea C sábado
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