Carretero cortado: los santotomesinos tendrán 15 km por Autopista y 12 km por Acceso Norte para llegar a Santa Fe

Dichas opciones de circulación entre Santa Fe y Santo Tomé con el histórico Puente Carretero inutilizado, son dos: el Acceso Norte santotomesino por zona de countries y barrios cerrados; y la autopista con ingreso al peaje de la Autovía Nacional 19.

Con el Puente Carretero en funcionamiento, desde la cabecera santotomesina (Mitre y avenida 7 de Marzo) hasta la cancha de Colón (J.J. Paso y Dr. Zavalla) la distancia que tenían que transitar a diarios santotomesinos y santafesinos era de aproximadamente 3 kilómetros.

Ahora, con el corte informado por tiempo indeterminado por Vialidad Nacional (hablan de 60 días aproximadamente para la finalización del "arreglo madre"), los usuarios del Puente Carretero tendrán que recorrer 15 kilómetros por autopista y 12 kilómetros si desean hacerlo por el Acceso Norte.

La Municipalidad de Santa Fe organizará un operativo de tránsito especial destinado a facilitar el ingreso y egreso al éjido urbano a través de la Avenida de Circunvalación. La decisión surge a partir de la decisión de restringir el tránsito vehicular particular sobre el Puente Carretero.

El viaducto que une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé espera por la reparación en uno de sus apoyos, una obra clave para garantizar la seguridad sobre el corredor.

“Durante los próximos días se va a duplicar e incluso triplicar el caudal de tránsito en la Av. Circunvalación, así como en la intersección de calle Iturraspe y Av. Perón, por lo que nos encontramos diagramando un esquema que permita reducir los inconvenientes que puedan surgir de esta situación”, manifestó el intendente Juan Pablo Poletti.

El encuentro para unificar el reclamo del arreglo del puente Carretero se realizó este martes en la cabecera santotomesina del enlace vial. Tras la reunión, el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, dialogó con UNO Santa Fe postulando al reclamo como "histórico" y llamando al "sentido común" de Nación para que se concrete el arreglo.

Ahondando en el reclamo, Weiss Ackerley afirmó: "En esta oportunidad lo que estamos pidiendo es la reparación de este tramo del puente que tiene en alerta a la población de ambas ciudades y del área de influencia. Pedimos que Vialidad Nacional considere esta reparación como prioritaria, que llegue a las autoridades este pedido, que entiendan que es importante".

