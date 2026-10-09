Corte de luz en Santo Tomé: una falla en un distribuidor afecta a distintos sectores desde la madrugada

La interrupción del suministro se registra desde las primeras horas de este viernes. Personal técnico recorre la zona suroeste de la ciudad para localizar el problema y restablecer el servicio

Un corte de luz afecta a distintos sectores de Santo Tomé desde la madrugada de este viernes. La interrupción del suministro eléctrico está vinculada a una falla en el distribuidor Saavedra , que salió de servicio y cuyo origen todavía era investigado durante las primeras horas de la mañana.

Según informaron desde el área de abastecimiento eléctrico, personal técnico trabaja en la zona suroeste de la ciudad para detectar el punto exacto de la falla y avanzar con las tareas necesarias para normalizar el servicio.

Cuánto podría demorar la restitución del servicio eléctrico

Desde el área técnica explicaron que, hasta localizar el desperfecto, no es posible establecer un tiempo preciso para la reparación. Sin embargo, señalaron que, si se trata de una falla habitual en este tipo de distribuidores, la restitución del servicio podría concretarse en un plazo relativamente breve.

La búsqueda se concentra en sectores ubicados hacia el oeste y el sur de Santo Tomé, en las inmediaciones del cementerio y en dirección a calle Sarmiento.

En tanto, se indicó que la interrupción no alcanza de la misma manera a toda la ciudad. En sectores como la zona de avenida 7 de Marzo y calle Luján, la semaforización continuaba funcionando con normalidad durante el relevamiento.

Dónde reclamar por el corte de luz en Santo Tomé

Los usuarios que continúen sin suministro eléctrico pueden comunicarse a través del WhatsApp 342 510 1000 para informar sobre la interrupción del servicio.

Mientras avanzan los trabajos para identificar el origen del desperfecto, el objetivo es localizar la falla en el distribuidor Saavedra y recuperar el abastecimiento eléctrico en los sectores afectados de Santo Tomé.