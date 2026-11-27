Aguas Santafesinas realizará trabajos de renovación en el acueducto de agua cruda de la toma Hernández. La interrupción alcanzará a toda la ciudad y se extenderá desde la medianoche hasta las 8.

Corte de agua. Santa Fe tendrá interrupción total del servicio de agua potable este domingo 29 de noviembre por trabajos de renovación.

La ciudad de Santa Fe tendrá una interrupción total del servicio de agua potable durante la madrugada de este domingo 29 de noviembre. La medida fue anunciada por Aguas Santafesinas (ASSA) debido a trabajos de mantenimiento y renovación en la toma de captación del río Santa Fe, conocida como toma Hernández.

Las tareas se desarrollarán entre las 0 y las 8 y forman parte de las acciones que lleva adelante la empresa para mejorar la confiabilidad de las instalaciones que abastecen a la ciudad.

#SantaFeDomingo 29Plan de mejoras y confiabilización de instalacionesReemplazo de un tramo del acueducto de agua cruda de la toma Hernández del río Santa Fe.Suspensión transitoria del suministro a la ciudad de 00:00 a 08:00.Luego se purgará la red en puntos estratégicos https://t.co/IauPSlI6LH — Noticias de Aguas Santafesinas (@AguasSantaFe) November 27, 2026

En esta oportunidad, los trabajos contemplan la renovación de un tramo del acueducto de agua cruda. Para concretarlos, se utilizarán equipos especializados en el corte y la soldadura de una pieza fabricada especialmente para la intervención.

Previamente, se montó una estructura de soporte del conducto, apoyada sobre las columnas que se extienden desde la ribera hasta el interior del cauce del río.

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Desde ASSA explicaron que la intervención fue programada durante la noche y en un fin de semana para reducir las molestias en las actividades laborales y educativas de los usuarios.

Cómo será la recuperación del servicio

Una vez finalizados los trabajos, el suministro no se restablecerá de manera inmediata, sino que la recuperación será paulatina y gradual, a medida que se represurice el sistema de distribución.

Por este motivo, la empresa recomendó a los usuarios que cuentan con tanques y cisternas domiciliarias administrar el consumo de agua hasta que se normalice la prestación.

Además, se realizará un operativo de purgado de la red en puntos estratégicos para reducir la aparición de episodios de turbiedad. Durante estas maniobras podrá observarse una importante salida de agua hacia la vía pública.

Si se registra turbiedad en los domicilios, ASSA aconsejó dejar correr el agua desde la primera canilla de ingreso hasta que recupere su aspecto habitual.

Para consultas, los usuarios pueden comunicarse con Atención al Usuario las 24 horas por WhatsApp al +54 341 695-0008 o ingresar al sitio web de Aguas Santafesinas.