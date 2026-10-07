La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 6 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 7 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón
SANTA FE
• 8 a 12: Menchaca, Storni, Neuquén y Hermanos Figueroa
Reemplazo de Conductores
• 8:30 a 12:30:
- Estrada, Azopardo, Zeballos y Vieytes
Reemplazo de Conductores
- avenida Peñaloza, Javier de la Rosa, Vieytes y Estrada
Reemplazo de Conductores
• 9 a 13:
- RN168, Bajada Distefano, Boaglio y De La Salle
Reemplazo de postes
- Por calle Velocidad y Resistencia, entre RN168 y Las Talas (Colastiné)
Mantenimiento
- Beruti, Larrea, Rosas y Crespo
Reemplazo de Conductores
• 12:30 a 16:30: Aristóbulo del Valle, Castelli, Espora y 1° de Mayo
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 8 a 10:
- Chapeaurouge, Rem. de Escalda de San Martín, General Guido y Cervera
Mantenimiento
- Rivadavia, Belgrano, Frutos y Alberdi
Reemplazo de postes
- Frenguelli, 4 de Enero, Almaraz y Lavalle
Reemplazo de postes
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 8 a 10: Gamboa, Ubajay, Santa Rosa y Artiriza
Reemplazo de postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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