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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 7 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

7 de octubre 2026 · 06:28hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 6 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 12: Menchaca, Storni, Neuquén y Hermanos Figueroa

Reemplazo de Conductores

• 8:30 a 12:30:

- Estrada, Azopardo, Zeballos y Vieytes

Reemplazo de Conductores

- avenida Peñaloza, Javier de la Rosa, Vieytes y Estrada

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13:

- RN168, Bajada Distefano, Boaglio y De La Salle

Reemplazo de postes

- Por calle Velocidad y Resistencia, entre RN168 y Las Talas (Colastiné)

Mantenimiento

- Beruti, Larrea, Rosas y Crespo

Reemplazo de Conductores

• 12:30 a 16:30: Aristóbulo del Valle, Castelli, Espora y 1° de Mayo

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8 a 10:

- Chapeaurouge, Rem. de Escalda de San Martín, General Guido y Cervera

Mantenimiento

- Rivadavia, Belgrano, Frutos y Alberdi

Reemplazo de postes

- Frenguelli, 4 de Enero, Almaraz y Lavalle

Reemplazo de postes

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 10: Gamboa, Ubajay, Santa Rosa y Artiriza

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

cortes EPE Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón
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