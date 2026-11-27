La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 27 de noviembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 27 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 10:
- French, Pavón, Belgrano y Alvear
Reemplazo de postes
- avenida 7 Jefes, bulevar Gálvez, Domingo Silva y Vélez Sarsfield
Reemplazo de postes
• 8 a 11: Castelli, San Martín, Rivadavia y J.P. López
Retiro de línea
• 9 a 13: Espinoza, Doldán, Carrasco y Arzeno
Reemplazo de Conductores
• 10 a 12:
- Obispo Boneo, Risso, San Jerónimo y 4 de Enero
Reemplazo de postes
- Aristóbulo del Valle, 25 de Mayo, Callejón El Sable y Misiones
Reemplazo de postes
• 10 a 14: Por RN 168 desde intersección con RP 1 hasta el ingreso al Túnel Subfluvial (hacia ambos lados)
Reemplazo de Elementos de Maniobra
• 12 a 13: Avellaneda, Alberdi, Maipú y Molina
Retiro de línea
• 12 a 14:
- Aristóbulo del Valle, Leumann, Aras Belgrano y Las Heras
Mantenimiento
- Alvear, Rivadavia, Callejón Aguirre y Callejón Funes
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 8 a 10: Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Juramento y Echeverría
Reemplazo de postes
• 11 a 14: Alberdi, Frutos, Rivadavia y Belgrano
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.
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