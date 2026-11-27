Cortes programados para este viernes 27 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este viernes 27 de noviembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 8 a 10:

- French, Pavón, Belgrano y Alvear

Reemplazo de postes

- avenida 7 Jefes, bulevar Gálvez, Domingo Silva y Vélez Sarsfield

Reemplazo de postes

• 8 a 11: Castelli, San Martín, Rivadavia y J.P. López

Retiro de línea

• 9 a 13: Espinoza, Doldán, Carrasco y Arzeno

Reemplazo de Conductores

• 10 a 12:

- Obispo Boneo, Risso, San Jerónimo y 4 de Enero

Reemplazo de postes

- Aristóbulo del Valle, 25 de Mayo, Callejón El Sable y Misiones

Reemplazo de postes

• 10 a 14: Por RN 168 desde intersección con RP 1 hasta el ingreso al Túnel Subfluvial (hacia ambos lados)

Reemplazo de Elementos de Maniobra

• 12 a 13: Avellaneda, Alberdi, Maipú y Molina

Retiro de línea

• 12 a 14:

- Aristóbulo del Valle, Leumann, Aras Belgrano y Las Heras

Mantenimiento

- Alvear, Rivadavia, Callejón Aguirre y Callejón Funes

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Chapeaurouge, Remedios de Escalada de San Martín, Juramento y Echeverría

Reemplazo de postes

• 11 a 14: Alberdi, Frutos, Rivadavia y Belgrano

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

"FENÓMENO EL NIÑO - INUNDACIÓN": es posible que se hagan cortes preventivos, ante la crecida del río, en la zona de Vuelta del Paraguayo y Colastiné Sur. Estas decisiones se toman en conjunto con Protección Civil y Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Comité de Crisis.

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