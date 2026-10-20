Crecida del Paraná: comienza la instalación de los módulos habitacionales de madera en Alto Verde para familias fuera de los anillos de defensa

Los primeros módulos habitacionales prefabricados de 6x3 metros comenzarán a instalarse este martes sobre calle Demetrio Gómez, mediante un trabajo conjunto entre el municipio y la ONG TECHO. En una primera etapa, alojarán a entre 12 y 14 familias de La Vuelta del Paraguayo que residen fuera del anillo de defensas.

Ante la crecida del río, la Municipalidad construye un Centro de Asistencia Integral en Alto Verde para familias evacuadas

Como parte de los operativos de contingencia y prevención ante la crecida de la cuenca del río Paraná , la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe dará inició este martes a la construcción de un Centro de Asistencia Integral sobre el acceso a Alto Verde, destinado a brindar refugio seguro a las familias de las zonas ribereñas más vulnerables de la capital provincial.

Las tareas de acondicionamiento del predio comenzaron la semana pasada en un terreno incorporado tras un convenio institucional, mientras que durante las primeras horas de este martes 20 de octubre comenzaron a arribar las primeras unidades habitacionales prefabricadas que darán forma al complejo de emergencia.

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"Lo que estamos haciendo es prevenir y concentrar en lugares donde las personas van a estar resguardadas. Son viviendas muy dignas, de 6 por 3 metros, compuestas con paneles de madera prefabricados y montadas sobre pilotes que las aíslan de la humedad", subrayó Víctor Hadad, coordinador de Gabinete de la Municipalidad de Santa Fe.

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Infraestructura, servicios y articulación

El centro asistencial se erige sobre la calle Demetrio Gómez, una de las arterias principales de ingreso al distrito costero de Alto Verde. Para garantizar condiciones de habitabilidad acordes durante la emergencia hídrica, el municipio coordinó la instalación de servicios básicos con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas SA (ASSA), además de ejecutar el cerramiento perimetral de seguridad.

La construcción de los módulos se efectúa mediante una alianza estratégica con la asociación civil TECHO:

Características técnicas: estructuras de paneles de madera prefabricados de 6 por 3 metros.

Protección hídrica: cada módulo se sostiene sobre 15 pilotes de elevación, lo que asegura un aislamiento efectivo del suelo, la humedad y posibles anegamientos por precipitaciones.

Reubicación de familias de La Vuelta del Paraguayo

En esta primera fase de respuesta preventiva, el complejo estará destinado prioritariamente a alojar a un grupo de entre 12 y 14 familias que actualmente residen en sectores críticos de La Vuelta del Paraguayo, por fuera del sistema de anillos de defensa consolidado de la ciudad.

Consultado sobre la habitual resistencia de algunos vecinos a abandonar sus viviendas durante las inundaciones por temor a robos, Víctor Hadad admitió la complejidad sociocultural de la situación: "Es algo que siempre pasa y va a seguir ocurriendo. Siempre se trabaja en concientizar y convencer. En muchos casos el jefe de familia suele quedarse en los puntos más elevados de la zona afectada, pero ante el avance del agua es obligatorio interrumpir el suministro eléctrico por razones de seguridad".