Crecida del Paraná: Santa Fe prepara un centro de evacuados en Alto Verde con 78 módulos habitacionales

La Municipalidad acondiciona un centro de evacuación en el ingreso al distrito costero y prevé instalar hasta 78 módulos habitacionales, según la información brindada a UNO Santa Fe. El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que se trabaja para garantizar agua potable, iluminación y seguridad ante una eventual evacuación de familias.

La Municipalidad de Santa Fe avanza con los preparativos para responder a una eventual evacuación de familias de Alto Verde ante la crecida del río Paraná, en el marco de los pronósticos asociados al fenómeno de El Niño. Según la información brindada a UNO Santa Fe desde el área de Hábitat municipal, se acondiciona un predio en el ingreso al distrito costero para instalar módulos habitacionales y garantizar los servicios básicos necesarios para recibir a los vecinos.

El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que ya comenzaron las tareas en el lugar, ubicado luego de bajar el puente de Héroes de Malvinas. Además, explicó que el municipio trabaja para coordinar la provisión de energía eléctrica y agua potable, junto con las medidas de seguridad necesarias para el funcionamiento del espacio.

“Empezamos ya con actividades sobre el posible primer centro evacuado que estamos organizando”, señaló el mandatario.

En relación con los servicios, Poletti precisó: “Ya estamos organizando todo lo que es la relación con EPE, con ASSA, para en ese centro evacuado poder tener los distintos dispositivos”.

El objetivo es que el predio esté preparado antes de que la evolución del río obligue a concretar evacuaciones. De esta manera, el municipio busca anticiparse a un posible escenario de emergencia hídrica y contar con un espacio acondicionado para alojar a las familias que deban abandonar temporalmente sus viviendas.

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Hasta 78 módulos habitacionales

La planificación contempla la instalación de módulos habitacionales para recibir a los vecinos afectados por la crecida. De acuerdo con la información aportada por el área de Hábitat municipal, se prevé instalar 78 unidades en el predio.

Poletti, por su parte, indicó que el espacio permitiría montar entre 70 y 80 módulos. Para avanzar con el operativo, la Municipalidad ya realizó compras de nuevas estructuras, cuya llegada está prevista para esta semana, y también utilizará módulos recuperados de gestiones anteriores.

“Nosotros ya tenemos compras de módulos realizadas que están llegando en esta semana, y tenemos módulos que han quedado de otras gestiones que se recuperaron y que se van a también estar armando”, detalló el intendente.

El mandatario también describió las tareas que se desarrollan en el terreno para garantizar las condiciones de habitabilidad. “Se están poniendo los distintos dispositivos para poder tener garantizada luz, iluminación, seguridad, agua potable”, afirmó.

Preparativos ante una eventual evacuación

El acondicionamiento del predio forma parte de las medidas preventivas que lleva adelante el municipio frente a la posibilidad de que la crecida del Paraná afecte a familias que viven en sectores vulnerables de Alto Verde.

La prioridad es contar con una alternativa de alojamiento antes de que sea necesario trasladar a los vecinos. Para eso, la preparación incluye tanto la instalación de los módulos como la coordinación con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA).

Mientras continúa el seguimiento de la situación hídrica, el municipio avanza con los trabajos en el ingreso al distrito costero para que el centro pueda activarse si las condiciones del río requieren evacuar viviendas.

La planificación busca garantizar un lugar seguro para las familias que deban dejar sus hogares y evitar que la respuesta ante una emergencia se improvise cuando el agua avance sobre las zonas habitadas.