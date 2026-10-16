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Crecida del río Paraná: acondicionan un centro de evacuados en el ingreso a Alto Verde para asistir a familias vulnerables

Operarios de la municipalidad de Santa Fe y cuadrillas de la EPE instalan servicios, postes y luminarias sobre calle Demetrio Gómez. En una primera etapa albergará a vecinos de La Vuelta del Paraguayo.

16 de octubre 2026 · 10:29hs
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Crecida del río Paraná: acondicionan un centro de evacuados en el ingreso a Alto Verde para asistir a familias vulnerables. Foto: José Busiemi/UNO Santa Fe

Crecida del río Paraná: acondicionan un centro de evacuados en el ingreso a Alto Verde para asistir a familias vulnerables. Foto: José Busiemi/UNO Santa Fe
Crecida del río Paraná: acondicionan un centro de evacuados en el ingreso a Alto Verde para asistir a familias vulnerables. Foto: José Busiemi/UNO Santa Fe

Crecida del río Paraná: acondicionan un centro de evacuados en el ingreso a Alto Verde para asistir a familias vulnerables. Foto: José Busiemi/UNO Santa Fe

Ante el paulatino ascenso en las cotas del río Paraná y las proyecciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, la municipalidad de la ciudad de Santa Fe puso en marcha los trabajos de nivelación e infraestructura para poner a punto un centro de evacuados y módulo de contingencia en la cabecera del distrito costero de Alto Verde, sobre la calle Demetrio Gómez

El predio presenta un intenso despliegue de maquinaria pesada, camiones del municipio y cuadrillas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), encargadas del hincado de columnas, tendido aéreo de cables y montaje de luminarias para dotar de suministro eléctrico seguro al espacio de contención.

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Crecida del río Paraná: acondicionan un centro de evacuados en el ingreso a Alto Verde para asistir a familias vulnerables. Foto: José Busiemi/UNO Santa Fe

LEER MÁS: El río Paraná superaría los cuatro metros en Santa Fe: desde el INA pronosticaron un escenario de crecida en las próximas semanas

"Lo que tenemos informado desde un principio es que lo que se iba a armar acá era para los vecinos de La Vuelta del Paraguayo, que son los primeros en quedar bajo el agua sobre el riacho Santa Fe y el río Colastiné", sostuvo Claudio Monzón, referente social y dirigente barrial de Alto Verde.

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Exigencias de la red de instituciones: censo, desmalezado y defensas

A pesar del avance de los trabajos de infraestructura eléctrica en el ingreso al barrio, la red de instituciones de Alto Verde manifestó incertidumbre sobre la logística integral de respuesta y solicitó una reunión urgente con el Ejecutivo municipal.

Los referentes comunitarios fundamentan sus reclamos en tres prioridades territoriales:

Censo oficial y actualizado: demandan datos precisos para determinar la cantidad exacta de familias en riesgo directo en La Vuelta del Paraguayo y Paraje La Boca.

Mantenimiento del sistema de drenaje: advierten que dentro del anillo defensivo del distrito no se iniciaron los trabajos de desmalezado, profundización de zanjones madre y limpieza de reservorios, esenciales para evacuar las precipitaciones urbanas.

Alerta por las lluvias en el norte y las erogaciones de las represas

La inquietud de los vecinos costeros se fundamenta en el monitoreo de las precipitaciones registradas en el sur de Brasil y el norte argentino, sumado al incremento de erogación hídrica de los complejos hidroeléctricos de Itaipú y Yacyretá, cuya masa de agua impactará progresivamente en el tramo medio del río Paraná.

Las organizaciones del barrio enfatizaron la necesidad de conformar mesas de trabajo conjuntas para coordinar con antelación los operativos de asistencia, salud y traslado antes de que la crecida alcance cotas de evacuación en el hidrómetro del Puerto de Santa Fe.

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