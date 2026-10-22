Crecida del río Paraná: aceleran la instalación de un segundo centro de asistencia a evacuados en Alto Verde

A la par de la construcción del primer Centro de Asistencia Integral para evacuados con capacidad para 78 módulos habitacionales, ya se trabaja en la diagramación y preparación de un segundo predio, también en la zona de acceso a Alto Verde, para alojar a otras 70 familias .

Crecida del río Paraná: analizan la instalación de un segundo centro de asistencia a evacuados en Alto Verde

Crecida del río Paraná: analizan la instalación de un segundo centro de asistencia a evacuados en Alto Verde

Como informó UNO Santa Fe en las últimas horas, la Municipalidad de Santa Fe avanza con la construcción del Centro de Asistencia Integral Nº 1 con capacidad para 78 módulos habitacionales, con el objetivo de brindar alojamiento y acompañamiento a familias que eventualmente deban dejar sus hogares ante una emergencia hídrica por la crecida del río Paraná . Al mismo tiempo, ya se trabaja en la diagramación y preparación de un segundo predio para alojar a otras 70 familias, también en el acceso a Alto Vede.

Mientras el predio Nº1 está ubicado sobre el camino de acceso a Alto Verde, a unos 300 metros del puente Héroes de Malvinas, el predio Nº2 se ubicará casi enfrente, a metros del primero y a la vera del río Santa Fe, frente al club Náutico Azopardo.

En dicho terreno, ya se observa el trabajo a todo ritmo de las máquinas retroexcavadoras acomodando el lugar y preparándolo para la instalación de los módulos habitacionales que la Municipalidad adquirió por medio de un convenio (un total de 120) con la ONG TECHO. El nuevo Centro de Asistencia Integral Nº2 tendría capacidad para 70 nuevos módulos

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Ambos predios estarán destinados especialmente a vecinos de la Vuelta del Surubí y la Vuelta del Paraguayo, sectores que no cuenta con protección del sistema de defensas frente a las crecidas. En ambos lugares, la municipalidad de Santa Fe diagramó y programó el traslado de los vecinos juntos al mobiliario de sus viviendas.

Además, contarán con un sistema de horarios para la comida y el uso del baño. Los predios tendrán también caniles para animales, incluso con la posibilidad que los vecinos lleven sus caballos.

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Tareas de preparación de los terrenos

El intendente Juan Pablo Poletti recorrió este martes el lugar, donde ya comenzaron las tareas de preparación del terreno (predio Nº1) y el arribo de los primeros módulos. Los trabajos se desarrollan de manera anticipada, como parte de la planificación municipal ante los posibles escenarios asociados al fenómeno de El Niño. Actualmente no hay familias que deban ser evacuadas y el río se encuentra por debajo del nivel de alerta.

“Hubo que ampliar primero el ingreso a este terreno, que es privado y cuyo uso acordamos sin costo, para poder estar cerca de las primeras familias que podrían necesitar ser evacuadas, que generalmente son las de la Vuelta del Paraguayo. Sabemos lo difícil que es trasladar a las personas lejos de su lugar, por eso buscamos estar cerca de su comunidad”, explicó Poletti.

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Un espacio preparado para recibir a las familias

Para avanzar con los centros de asistencia, la Municipalidad firmó convenios por un total de 120 módulos habitacionales con la ONG TECHO, que aporta su experiencia en la construcción de soluciones habitacionales y en la respuesta ante situaciones de emergencia.

Los módulos son prefabricados, tienen seis metros de largo por tres de ancho y están construidos con paneles de madera. Cada uno se apoya sobre 15 pilotes, que permiten elevarlo del suelo para reducir el contacto con la humedad y adaptarlo a terrenos que no están completamente nivelados.

“Son módulos que van sobreelevados para evitar la humedad del piso. Cada familia va a contar con un espacio cubierto de seis por tres metros, donde estarán las camas y el mobiliario, y otro espacio de las mismas dimensiones al aire libre para poder sentarse, comer y compartir cuando las condiciones climáticas lo permitan”, detalló el intendente.

Los predios contemplan también la instalación de sanitarios y la organización de espacios para alimentación, recreación, talleres culturales, gestión de residuos y logística. Para esto se instalaron además dos módulos plegables. De esta manera, los centros de asistencia buscan ofrecer una respuesta integral que contemple las necesidades cotidianas de las familias durante su permanencia.

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Prevención y trabajo coordinado

El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, destacó que la decisión de avanzar con el armado permite preparar la infraestructura con tiempo y organizar la intervención de las distintas áreas municipales.

“El predio Nº1 tiene capacidad para 78 módulos de emergencia. La idea es trabajar durante esta semana y continuar la próxima, de acuerdo con la demanda y las decisiones que se tomen si fuera necesario trasladar familias al centro integral”, explicó.

Los equipos municipales ya comenzaron las tareas y se prevé sumar voluntarios para avanzar con el montaje. En paralelo, se trabaja en la incorporación de nuevas unidades y en la recuperación de módulos adquiridos anteriormente, para contar con más recursos disponibles ante distintos escenarios.

La preparación de los predios se complementa con el seguimiento permanente de la situación hídrica junto al equipo municipal de Gestión de Riesgos, el Gobierno provincial y organismos técnicos oficiales, entre ellos el Instituto Nacional del Agua (INA).